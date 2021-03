Esta noche a las 22:50 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

Y los recuerdos volverán. Después de unas horas muy confusas en las que Eda borró de su memoria su dramática ruptura con Serkan, las imágenes de su discusión con el empresario regresarán de golpe a su cabeza y pondrán a prueba a Eda en el próximo capítulo de 'Love is in the air'. ¿Qué hará ahora la florista? ¿Mantendrá su mentira para averiguar el motivo por el que su ex le ha arruinado la vida?

El accidente de Eda

Si juega bien sus cartas, Eda podría descubrir el secreto de Serkan porque sus actos le delatan. Su preocupación habla por sí sola. Nada más percatarse de la desaparición de su ex, el empresario ha salido solo en su busca. Y, por supuesto, ha sido él quien la ha localizado y la ha llevado al centro médico para asegurarse de que estaba sana y salva. Y ahí ha sido cuando todo se ha complicado. ¡Eda ha perdido la memoria! Una nueva esperanza se ha abierto para la pareja. ¿Podría ser este un nuevo comienzo para ellos?

El secreto que arruinó la relación de Eda y Serkan

La relación de Eda y Serkan ha terminado justo cuando estaba empezando. Descubrir que su padre es el responsable de la muerte de los padres de Eda ha provocado que el empresario dé un paso atrás porque si descubre la verdad, no solo no se lo perdonará sino que la destrozará. Convencido de ello, decide poner punto y final a su relación con un gran engaño. "Para mí, mi carrera y mi trabajo es lo más importante. Lo siento Eda. Lo sabías, siempre lo has sabido".

Y la ruptura llegó justo en el momento que su historia de amor acababa de empezar. Después de meses jugando a estar prometidos, se enamoraron. Y aunque les costó dar el paso, pensar que la florista estaba a punto de abandonar el país para seguir con sus estudios lo que provocó que el empresario cambiara el rumbo de su vida y se declaró. "No dejo de pensar en ti. Te has adueñado de mí. Me he enamorado locamente de ti. No te vayas".

