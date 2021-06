Eda reta a Serkan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "No sabes con quien estás jugando"

Quizá no lo saben pero Eda y Serkan están construyendo una nueva relación. Y lo están haciendo sobre la misma base que la primera vez. Peleas, encontronazos, retos y, sobre todo, mucha complicidad y una conexión que va más allá de todos los recuerdos de su primer y apasionado año juntos. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la pareja volverá a ponerse a prueba y vivirá uno de esos momentos inolvidables que tanto les unen. ¡Una carrera de coches! "No sabes con quien estás jugando, no me conoces", dirá Eda mientras acelera para dejar atrás a Serkan.