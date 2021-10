Serkan, pese a su orgullo, ha cedido a la presión de Eda

Eda quiere intentar reconciliar a Serkan y sus amigos

'Love is in the air', de lunes a viernes a las 18:30 horas

La pequeña Kiraz no se da por vencida. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la hija de Eda y Serkan seguirá insistiendo. "Todo el mundo de clase tiene hermanos menos yo. Can es el más pequeño de la clase y seguro que tendrá hermanos cuando crezca", dirá la niña, que ha salido en el carácter igualita a su madre.

Y es que Eda es también de las que no se rinden hasta que no consigue lo que quiere y en esta ocasión ha vuelto a hacerlo. A pesar de sus desencuentros con Serkan, sus cambios de humor y todas las complicaciones que surgen en su día a día, la florista ha logrado que su marido ceda y haga lo que ella quería. "¿No será lo que creo que es? Kiraz, tienes el padre más estupendo y bondadoso del universo", le dirá a su hija.

Por su parte, Aydan seguirá adaptándose con su nueva y humilde vida tras la venta de las acciones por parte de Serkan. Y no será fácil. Sin la ayuda de Seyfi, que ha tenido que buscar un nuevo trabajo, no será fácil. ¿Logrará acostumbrase?

Los reproches de Eda a Serkan

Después de olvidarse con su cita con Serkan, Eda se presenta en la cafetería en la que está reunido con sus alumnos, a los que el empresario miente sobre su vinculación con Art Life. La florista le reprochará su actitud y le insiste en que debe volver a la empresa. "Quizá si volvieras al trabajo sin dejar esto podrías dar becas. Si de verdad no te importara las dirías que no estás en la empresa y que no puedes ofrecerles becas", le dice a su marido, que ofendido responde muy duramente. "Por qué no dices lo que piensas, que este trabajo académico no te convence y que echas de menos al viejo Serkan Bolat, el dueño de Art Life".

Eda quiere reconciliar a Serkan con Engin y Pırıl

Y mientras, la empresa se derrumba con la marcha de Serkan y Engin se da cuenta de que le necesitan. "Si estuviera aquí se las arreglaría para convencer al cliente y crearía un plan de trabajo y entregaría los dos proyectos", lo que le provoca un enfrentamiento con Pırıl, que al igual que su amigo no deja atrás su orgullo. Y tampoco lo hará cuando llegue Eda y le ofrezca su ayuda. "Tenemos que desarrollar dos proyectos grandes para mañana. Si acabamos uno no haremos el otro. Si estuviera Serkan lo haríamos pero nos ha dejado así que no podemos perder el tiempo hablando", le dice a la florista, que pese al desplante intenta convencer a su marido para que entierre el hacha de guerra y ayude a sus amigos. "Los dos sabemos que los echas muchísimo de menos. Me han dicho que tienen que terminar dos proyectos para mañana, ¿no los vas a ayudar? Digo a distancia, hasta que se acostumbren al proceso", le dice.

Burak, cansado de mentir

Quienes parecen estar atravesando su primera crisis son Burak y Melo. Después de algunos días juntos, el joven se niega a mantener su relación en secreto. "No puedo seguir haciendo teatro. No somos críos", le dice a Melo, que pese a las dudas acabará confesando que están juntos a Eda.

Eda y Serkan te esperan en Divinity

La historia de amor de Eda y Serkan ha entrado en su recta final pero todavía quedan muchas cosas por resolver. ¿Qué pasará ahora que el empresario ha dejado Art Life? ¿Seguirá como profesor? ¿Qué le pasa a Eda en los últimos días? Si quieres saber cómo acaba la historia de la pareja de moda, no puede faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes a las 18:30 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS