Eda, celosa de la amiga especial de Serkan, en el próximo capítulo: "Pones a prueba mi paciencia"

En el próximo capítulo de 'Love is in the air' veremos como sus sentimientos por Serkan vuelven a jugarle una mala pasada a Eda, que no será capaz de controlarse ante la presencia de 'una amiga especial' de su ex. "Olvidaré la parte de amiga y me quedaré con lo de especial porque todo esto me exaspera. ¿Estás poniendo a prueba mi paciencia?", le dirá a su ex antes de reprocharle que esté con otra mujer. "¿Tú de qué vas? ¿Quién es esa? Te he confiado a Kiraz y desde el primer momento del día te he visto rodeado de mujeres", dirá Eda poniéndose en evidencia.