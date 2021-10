¡La que se está organizando en 'Love is in the air'! La vida de los Bolat - Yildiz y sus familiares y allegados se ha convertido en una auténtica locura. Aydan, Ayfer y Melo creen que Eda está deprimida, Aydan también cree que Pina está embaraza y el resto piensa que la que está esperando un bebé es la propia Aydan. ¡Menudo jaleo! Por suerte, en el próximo capítulo de 'Love is in the air' empezará a desenmarañarse todo este lío cuando la madre de Serkan confiese que no es ella la embarazada-