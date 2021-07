Deniz y Selin traman un plan para no firmar la anulación y alargar el divorcio

Horas después de su matrimonio con Eda y tras asegurar (después de escuchar las amenazas de Aydan) que colaboraría para disolver el matrimonio, Deniz ha desaparecido. El martes a las 23:00 horas en Telecinco en el próximo capítulo de 'Love is in the air', Eda y Serkan descubrirán que se la ha jugado y se ha marchado siguiendo las instrucciones de Selin para alargar así el proceso de divorcio. ¿Se saldrá con la suya?

Y mientras la pareja busca desesperadamente a Deniz, la madre de Serkan se reencontrará con su primer amor. "El hombre que está ahí dentro fue mi primer amor. El que mató ese amor. Destruyó ese amor. No le he preguntado por qué está aquí", le dirá a Ayfer y Seyfi. ¿Qué habrá venido a buscar Kemal?

Serkan recuerda a Eda

¡Y llegó el momento! El infierno de Eda ha acabado. Después de meses de sufrimiento y desesperación, Serkan ha recordado. Solo necesitaba un fuerte golpe para revertir las consecuencias de un trágico accidente que hizo saltar en mil pedazos todos sus sueños. "Me acuerdo de ti y de mí, de nuestro amor y de lo mucho que te quiero. No te cases con él. No lo hagas", le dice a Eda, que asegura que todo es un montaje.

Pero estaba claro que las cosas no iban a ser tan fáciles. En mitad de esa reconciliación, la voz de la jueza que había oficiado la boda ha devuelto a la pareja a la más cruda realidad. "Ha habido un error. Esta boda es de verdad, se han casado de acuerdo con la ley". Inmediatamente, todas las miradas se han vuelto a Deniz, que tras reconocer su culpabilidad, ha cedido ante las amenazas de Aydan de meterle en la cárcel y colaborará para anular el matrimonio. ¿O no?

La felicidad plena sigue sin llegar a las vidas de Eda y Serkan. Es como si el mundo estuviese en su contra. Después de meses muy complicados para ambos tras el accidente de avión que lo cambió todo y ahora que por fin el empresario recuerda su historia de amor con la florista, la pareja tendrá que enfrentarse a un nuevo problema.

Anular el matrimonio con Deniz no será tan fácil como parecía y tiene pinta de que la situación va a seguir complicándose. Los fans de 'Love is in the air' están en un sinvivir y temen que la pareja de moda de la pequeña pantalla no pueda cumplir su sueño y estar juntos sin impedimentos.

