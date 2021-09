Eda y Serkan fingen ser pareja por Kiraz, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Cada tarde a las 17:45 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Parece que la brecha entre Eda y Serkan es insalvable. A pesar de que el acercamiento está cada vez más cerca (ojo al capítulo de este viernes, que se emitirá después de la boda de Levent en 'Ömer, sueños robados' y del estreno de la esperadísima 'Me robó mi vida'), el orgullo de los protagonistas de 'Love is in the air' parece estar por encima de lo que dice su corazón. Pero estaba claro que solo una persona sería capaz de arreglar esta grieta, aunque sea de forma provisional: la pequeña Kiraz.

El hecho de que quieran para su hija la mejor educación les ha forzado a fingir que son una pareja de enamorados de cara al comité que tendrá que decidir si Kiraz es admitida en el colegio que desean para ella. Este avance que te traemos en exclusiva del capítulo de esta tarde (recuerda, a partir de las 17:50 horas) es oro para todos aquellos que añoramos la complicidad entre Eda y Serkan.

De la mano, dándose besos en la frente y llamándose 'cariño'. Una farsa que podría romperse cuando se someten a un test de compatibilidad marital en el que Serkan, siempre dispuesto a hacer de rabiar a la que fue (y sigue siendo) el amor de su vida, lo intentará todo por sacarle una sonrisa. Los que se pelean se desan, dicen. Y de eso nos hemos hecho expertos después de ver por dónde van las tramas de esta segunda temporada.

Eda y Serkan, a partir de ahora en los fines de semana de Divinity

Además de este momentazo, tenemos otro regalo para ti. Más bien un notición que se cumplirá a partir de este mismo fin de semana. Los sábados y los domingos, desde las 15:45 horas, Divinity emitirá completa y desde el principio 'Love is in the air' para que revivas esta historia de amor que se ha convertido en un éxito de audiencias y un fenómeno social en nuestro país.

Adelántate a la emisión de 'Love is in the air' en Mitele PLUS

Si quieres disfrutar de 'Love is in the air' y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mitele PLUS. ¡Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historia de amor favoritas!