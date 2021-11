Eda y Serkan se mudan a una semana del nacimiento de su hijo, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

A Eda y Serkan les queda una semana para conocer a su bebé

La pareja lo tiene todo listo para instalarse en su nuevo hogar

A pesar de sus peleas por el control de Serkan, los protagonistas de 'Love is in the air' están cada día más unidos. Tras un intenso embarazo, en el próximo capítulo apenas les quedará una semana para dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia. Pero antes, quedan muchas cosas por hacer. "¿Preparada para la mudanza? ¿Te acuerdas de lo que me prometiste?", le dirá el empresario a su mujer recordándole que no podrá coger cajas ni subirse a escaleras durante el cambio de casa. ¿Será capaz de mantenerse quieta?

La boda de Aydan y Kemal y la decisión de Seyfi

Tras cancelar su boda en España y renunciar a una luna de miel que iba a tener que compartir con su suegra, la señora Aydan y Kemal se han casado en el registro civil. En una ceremonia sencilla y tranquila, los padres de Serkan ya se han dado su esperado 'si quiero' y empiezan una nueva vida.

Pero puede ser que en esta nueva etapa tengan que renunciar a una de las personas más importantes de la familia. Después de años sirviendo a la señora Aydan y su hijo, Seyfi se plantea marcharse. "Desconocen mi valía", le dice a Burak.

Sin embargo, como si algo imaginase, Serkan podría haberle hecho cambiar de idea. Tras lograr que Eda regresara a casa, el empresario tendrá un sorprendente gesto con él. "Gracias por todo lo que has hecho, mi familia nunca podrá pagarte tu sacrificio". ¿Hará esto que cambie de opinión?

Quien sí ha cambiado de opinión es Kerem. Tras recibir la llamada de Eda, el joven regresa a casa. "A partir de ahora no te alejarás más de un kilómetro de mí. Te he estado preparando, ¿por qué te largas? Estoy embaraza, ¿voy a tener que preocuparme hasta que dé a luz?", le dice al joven, a quien no le quedará más remedio que aceptar y retomar sus planes de ir a la universidad.

La relación de Burak y Melo, en un punto crítico

Pero no todo son buenas noticias en 'Love is in the air'. Pese a llevar varios meses juntos y haber iniciado la relación muy segura de sus sentimientos, Melo sigue teniendo dudas y trata de huir de Burak, que no tardará en darse cuenta de que algo está ocurriendo. "¿Qué estoy haciendo algo mal?", se dice el joven.

