Eda y Serkan comienzan una nueva vida juntos, en el próximo capítulo: "Iba a suplicarte por mi vida"

¡Ha pasado! ¡Eda y Serkan se han dejado llevar por la pasión y han pasado la noche juntos! La florista ya no ha podido resistir más, se ha despojado de su coraza y le ha abierto de nuevo su corazón al amor. "Esto ha ayudado a que me despierte un poco más contenta", le dirá al empresario después de una noche que previsiblemente lo cambiará todo entre ellos.

En el próximo capítulo de 'Love is in the air' seremos testigos del romántico amanecer de la pareja del momento. ¡Y esta vez parece que está todo claro! Ya no hay miedos ni reproches. Eda está segura del paso que ha dado. "¿No te arrepientes de lo de anoche?", le dirá Serkan, que reconocerá que tenía miedo de que esto hubiera sido solo un espejismo. "Llevo desde las cinco de la mañana pensando en lo que iba a hacer. He sacado todos los objetos afilados de la habitación y no hay nada que me puedas lanzar. Iba a suplicarte por mi vida y decirte que quiero pasar el resto de mi vida contigo".

Tan bien han fingido ser una pareja de enamorado que finalmente se lo han creído hasta ellos. Después del baile y de una cena con Engin y Piril, Eda y Serkan tenían la conversación que lo ha cambiado todo. Y es que el empresario ha querido saber cuándo se borró Eda el tatuaje que ambos se hicieron para recordar su amor. "Lo borré del dedo pero lo puse en otro lugar. Otro más discreto, uno que solo yo sé", le dirá a Serkan, que no dejará de darle vuelta a ese lugar secreto en el que Eda ha colocado ese tatuaje. "Tengo que ver ese tatuaje", le dice justo antes de que ambos caigan en la tentación.

Eda y Serkan tienen una oportunidad de ser felices. Cinco años después de su ruptura y después de destaparse todos los secretos, la pareja protagonista de 'Love is in the air' podría convertirse, por fin, en una familia. La noche que han pasado juntos puede ser el comienzo de una nueva vida para ellos. ¿Será posible?

