¡Serkan ha dicho que sí! Eda y el empresario se van a casar en un sorprendente giro de guion de 'Love is in the air'. La pareja se ha comprometido antes poner rumbo a Paris y han tardado apenas unos minutos en hacer planes de futuro. En el próximo capítulo, seremos testigos de cómo piensan pasar los próximos días y semanas. "Creo que nos quedaremos unos meses. Lo primero que haremos será subir a la Torre Eiffel para gritar lo mucho que te quiero y pasearemos cogidos de la mano por París, pasaremos horas encerrados en la habitación", dirá Serkan.

Pero eso no es lo único que tiene pensado. Aunque reconoce que la pedida de su chica ha sido muy romántica, él no piensa desaprovechar su viaje y le hará la competencia. " Te voy a pedir matrimonio de la forma más romántica posible. ¿Qué le voy a decir a mis hijos cuando me pregunten? Tengo derecho a hacerlo, me hace ilusión". Sin embargo, los planes de la pareja no saldrán como esperan. Una llamada inesperada, pondrá en peligro todos sus planes.

Así ha sido la pedida de matrimonio de Eda

La pedida de mano de Eda no solo ha pillado por sorpresa a Serkan. Todos los fans de la series se han quedado boquiabiertos al ver como la florista ignoraba las amenazas de su abuela y se plantaba delante del amor de su vida y le pedía que se casaran sin imaginarse las consecuencias que puede tener su valiente decisión.

La noche más apasionada de los protagonistas de 'Love is in the air'

Pero antes de comprometerse, la pareja ya se había reconciliado. Y sorprendentemente lo había hecho gracias a Semiha y Balca, que decididas a separarles les tendían una trampa que se ha vuelto en su contra. ¿Quién iba a imaginarse la reacción de Eda al encontrarse a la directora de Relaciones Públicas en casa de Serkan vestida con su ropa? Desde luego ellas no. Convencida de que todo era una argucia de las dos villanas de esta historia, la florista echaba a Balca y se quedaba con Serkan a pasar la noche.

