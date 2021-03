Eda y Serkan no pueden renunciar al amor, mañana en 'Love is in the air': "Quiero que seas solo para mí"

Esta noche a las 22:00 horas tienes una cita con Eda y Serkan en Telecinco

Los recuerdos están muy presentes y pese a no estar juntos, Serkan y Eda no pueden controlar sus sentimientos. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', los dos reconocerán, a escondidas y en silencio, que su amor es de esos que no se olvidan. "La posibilidad de que estés con otra persona me está matando. No podría soportar que te toque como yo lo hacía, o que tu le mires con esa sonrisa y los labios con que me alegrabas los días. . Sé que soy un egoísta pero quiero que seas solo para mí, que me mires solo a mí y que solo me toques a mí. Te necesito", dirá el empresario.

La conexión entre ambos va más allá de lo imaginable y al mismo tiempo que Serkan no puede dejar de pensar en su ex, Eda hará toda una declaración de intenciones. "No puedo sacarte de mi corazón y mientras estés en él no podré querer a nadie más. Mi alma, mi corazón y mi cuerpo... todo te pertenece a ti. Sé que no puede ser pero quiero que me mires solo a mí, que me sonrías solo a mí y que me toques solo a mí.

Selin y Serkan empiezan a vivir juntos

La historia de amor de Eda y Serkan se ha convertido en un auténtico caos. Tras su ruptura y después de varios acercamiento que apuntaban a que la reconciliación era posible, la gran bomba ha estallado. Serkan y Selin están viviendo juntos. ¡Menuda cara se le ha quedado a Eda! Y es que, aunque esta casualidad tan desagradable para Eda se ha producido por un error de la empresa la noticia no le ha sentado muy bien a la florista, que sabe muy bien que Selin sigue enamorada del empresario. ¿Intentará un acercamiento con su ex?

Eda y Serkan atraviesan un momento muy complicado. Después de pasar una semanas viviendo un auténtico cuento de hadas, su historia de amor saltó por los aires por un terrible secreto del pasado del padre del empresario, que decidió poner punto y final a la historia sin dar explicaciones. Sin embargo, Eda sospecha sabe que le están ocultando algo.

