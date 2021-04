El próximo martes, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de 'Love is in the air'

De lunes a viernes a las 17:30 y las 21:15 horas, tienes una cita con Eda y Serkan en Divinity

Tras el sensual momento vivido por Eda y Serkan, la pareja regresa a la realidad. Y la realidad tiene nombre de mujer. Balca. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la nueva directora de Relaciones Públicas de la empresa coincidirá de nuevo con la pareja. Y la tensión entre ambas será más que evidente. ¿Cómo acabará su relación? ¿Se convertirá Balca en la próxima rival de la florista?

El esperado beso de Eda y Serkan

Por fin. Serkan ha logrado derribar los muros que le separaban de Eda y la ha besado. Aprovechando el pánico que la florista siente a los ascensores, el empresario se ha acercado tanto que no han podido controlarse y se han dejado llevar. Sin embargo, tras el beso, la reacción de Eda no ha dejado indiferente a nadie.

Y sí, las cosas mejoran por momentos entre la pareja. Después de unos días bastante complicados y de obligar a Serkan a firmar un contrato para establecer los límites de su relación, Eda ha empezado a olvidar lo sucedido. Al fin y al cabo, Serkan no tiene la culpa de lo que hiciera su padre. Poco a poco, la florista empieza a dejarse llevar y prueba de ello es el momentazo con el que terminó el capítulo anterior. ¡Saltaron chispas!

Eda y Serkan te esperan en Mediaset

¿Qué pasará ahora entre Eda y Serkan? ¿Le dará la florista una segunda oportunidad a Serkan? La reconciliación parece que está muy cerca pero la aparición de Balca podría hacer saltar todo por los aires. Si quieres saber qué ocurre entre la pareja de moda, no faltes a las citas que te hemos preparado con ellos. El martes a las 22:00 horas en Telecinco, un nuevo capítulo de la serie del momento. Y de lunes a viernes a las 17:30 y las 21:15 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS