Eda le da un ultimátum a Serkan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Si no hay cena, no hay besitos"

Cuando parecía que la paz regresaba a su vida y que con su reconciliación con Eda los problemas habían desaparecido, todo ha vuelto a complicarse para Serkan. La noticia de que Kemal es su padre ha puesto su mundo patas arriba de nuevo. Sin embargo, nadie se lo va a poner fácil al empresario. Su padre cuenta con las mejores aliadas y en el próximo capítulo seremos testigos de 'Love is in the air' veremos cómo la florista le pone contra las cuerdas cuando organiza supuestamente una cena familiar (a la que por supuesto está invitado Kemal) para contar que están juntos. "No vengas. Si no hay cena, no hay besitos", le dirá a su chico.

Y es que el empresario tenía previsto un final muy diferente a la trampa de Eda. "Estás castigada y cada vez que te diga que me des un beso me lo darás", le dirá a su chica, a la que intenta castigar cariñosamente por la encerrona. "¿Por qué has hecho lo de la cena? No quiero hablar con ellos. No voy a picar, no me vas a convencer".

Kiraz, la mejor aliada de su abuelo

Pero no será Eda la única que se lo ponga difícil a Serkan. Su hija Kiraz tiene claro que quiere que su abuelo forme parte de su vida así que el primer día de colegio decide encerrarse en el baño para obligar a su padre a que inicie un acercamiento con el señor Kemal. "Quiero ver al abuelo, no saldré hasta que venga. Si tú no le llamas papá yo volveré a llamarte Serkan Bolat. Tráeme a mi abuelo Serkan Bolat", le dice al empresario, que se niega a cumplir los deseos de su hija. Él no lo hará pero Eda sí. Preocupada porque su hija no salga del baño avisa a su abuelo para que se presente en el colegio. Y su plan funciona. Kemal, que a punto está de tirar la toalla con su hijo, logra que la pequeña desista de su encierro.

Molesto por su actitud, Serkan reprende a su hija, que le da una respuesta totalmente inesperada. "No he hecho nada malo. Todo ha sido por tu culpa. ¿Por qué no llamas papá a tu padre? No es el señor Kemal, es el abuelo, tu padre. Te comportas como un crío, madura", dice la niña.

