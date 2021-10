Engin hace dudar a Serkan sobre su relación con Eda, en el próximo capítulo: "Quizá se casó para vengarse"

Serkan tendrá que viajar a una isla con Deniz

Eda ha aceptado que su marido haga ese viaje solos

'Love is in the air' entra en su recta final, ¡no te lo pierdas!

Con la empresa en una situación muy delicada, a Eda no le ha quedado más remedio que aceptar que Serkan se marche a una isla con Deniz para hablar del proyecto del puerto deportivo. Sin embargo, este cambio de actitud de su mujer despertará las sospechas del empresario. ¿Qué está pasando?

En el próximo capítulo de 'Love is in the air', Engin pondrá a prueba a la pareja con una teoría muy alocada pero que podría hacer dudar a Serkan y provocar una crisis. "Esto es una trampa. Ninguna mujer cuerda enviaría a su esposo a una isla a solas con alguien como Deniz. Puede que Eda solo se haya casado contigo para vengarse. Tú se lo hiciste pasar mal durante años, la dejaste tirada. Hará que te pillen allí los paparazzi con la señora Deniz, un caso claro de adulterio y después podrá demandarte por daños. Si no vas con cuidado te puede dejar sin nada", le dirá Engin a Serkan, a quien le propondrá que contraataque. "Responderás a su juego con otro juego, le dirás que irás pero si va ella. ¿A ver qué te dice?"

Y dicho y hecho. Nada más reencontrarse con Eda, Serkan le contará sus planes. "Tú vienes al hotel conmigo. Si no vienes yo no voy", le dice a la florista, que intenta explicarle que es lo mejor para la empresa. "No puedo aceptar que canceles un proyecto tan grande solo porque no me llevo bien con tu socia. Tú eres mío y yo soy tuya y ella no nos puede separar. Nadie puede interponerse entre nosotros". ¿Qué hará Eda finalmente? ¿Empezará Serkan a dudar de su mujer?

Eda cancela su luna de miel

La luna de miel no ha sido tan tranquila y relajada como la pareja hubiera esperado. La complicada situación de la empresa y de la que la florista es consciente provoca ciertas tensiones entre ellos. Serkan no comprende la extraña actitud de su mujer, que no quiere revelarle a su marido lo que está ocurriendo en Estambul, donde volverán mucho antes de lo previsto para desesperación del empresario.

Eda y Serkan te esperan cada tarde en Divinity

//www.divinity.es/love-is-in-the-air/eda-yildiz-serkan-bolat-personajes-protagonistas_18_3064170177.html

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS