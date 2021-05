Cada martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

Eda y Serkan son interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin

Tras el secuestro de Eda las cosas se precipitan. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la pareja pondrá fecha al enlace más esperado. ¡Y es ya! En apenas unos días la pareja se dará el sí quiero. "No queremos esperar más", les dirá a Ayfer y Aydan. Y puede que ahí empiecen los problemas. ¿Se pondrán todos de acuerdo o empezará la guerra?

La decisión de la abuela de Eda

Mientras, la abuela de Eda se da cuenta del error que cometió con Seymen y el grave peligro en el que puso a su nieta. El príncipe se ha vuelto rana y la señora Semiha se ha convertido, después de lo ocurrido, en su mayor enemiga. "Me ha puesto en una situación muy incómoda y me ha decepcionado. Como se le ocurra poner un pie en esta ciudad utilizaré todos mis contactos para que lo que le queda de vida sea un infierno", le dirá mientras reflexiona sobre cuál es el siguiente paso que debe dar con Eda.

El secuestro y rescate de Eda

Y es que Seymen no midió bien las consecuencias de sus actos y obsesionado por conseguir a Eda decidió llevársela por la fuerza para impedir su boda con Serkan. Ayudado por sus hombres y por Erdem (que no tenía ni idea de lo que podía suceder), el príncipe drogó a todas las chicas la noche de la henna y se llevó a la florista.

Por suerte Serkan no tardó en percatarse de que estaba ocurriendo algo extraño y apareció en el momento justo. Aunque ya se habían llevado a Eda, el empresario pudo perseguir el vehículo donde iba secuestrada y evitar la tragedia.

