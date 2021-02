La venganza de Ferit: el empresario regresa a la vida de Selin y Serkan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

'Love is in the air', cada tarde a las 16:45 horas, en Divinity

Menuda sorpresa se van a llevar Selin, Serkan y Eda en el próximo capítulo de 'Love is in the air'. Después de lo sucedido el día de la boda, lo que menos imaginaban es que Ferit no iba a tardar ni 24 horas en reaparecer en su vidas. Pero sí. Después de dejar plantada a Selin en el altar, el empresario se sentará a la mesa con ellos y les dará una noticia totalmente inesperada. "Soy el asesor de F. Ackmann". ¿Está buscando venganza tras su desengaño amoroso? ¿Quién ese ese misterioso hombre que ha comprado las acciones?

Pero Ferit no solo tiene intención de asesorar a su cliente. Aprovechando su encuentro con su ex, el empresario le revelará los verdaderos motivos por los que la dejó plantada en el altar. "Estar aquí es lo último que quiero hacer pero tengo que hacer mi trabajo por el bien de la empresa. ¿Estás segura de que no vendiste tus acciones porque cada vez que estabas cerca de Serkan no podías soportarlo? Viniste hablar con Serkan el día antes de la boda y oí todo lo que le dijiste", le dirá profundamente decepcionado y dolido a su ex. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora?.

Así descubrió Ferit los verdaderos sentimientos de Selin

Después de muchas dudas y varios intentos por salvar su relación, la historia de amor de Ferit y Selin ha acabado de la peor manera. Con el empresario dejando plantada a su novia en el altar. Pero, ¿qué le llevó a tomar esta inesperada decisión? Una conversación entre Selin y Serkan fue el detonante. Y es que, ¿quién aguantaría una confesión así de su novia sin inmutarse?

La declaración de Serkan a Eda

Pero ya era tarde. Después de varias semanas al lado de Eda los sentimientos de Serkan han cambiado. El empresario se ha olvidado de su obsesión por su ex y había caído rendido a los encantos de Eda. La joven florista le ha conquistado pero hizo falta que la florista le dijera que se iba del país para que el empresario reaccionara y corriera tras ellas para retenerla en Estambul con la promesa de irse juntos a Italia. "Me he enamorado locamente de ti. Si puedes esperarte dos meses nos iremos juntos a Italia. No te vayas ahora".

La felicidad de Eda y Serkan, en peligro

Desafortunadamente, la felicidad puede durarles muy poco a la pareja. Justo cuando se decidían a empezar una nueva vida, un error del pasado de Alptekin amenaza con destruirlo todo. ¿Qué pasará cuando Eda descubra que el padre de Serkan es el responsable de la muerte de sus padres?

