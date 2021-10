Kiraz, celosa del bebé, se muda con Can, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Serkan y Eda ya saben que el bebé que esperan es niño

Kiraz y Can deciden casarse para poder independizarse

Los celos de Kiraz siguen creciendo y una conversación con Can la convence de que la llegada de su hermano arruinará su vida. "Tener hermanos no mola", le dice a su amigo, que le hará una proposición que no podrá rechazar. ¡Kiraz y Can van a casarse! Y dicho y hecho, los dos pequeños se ponen en marcha sus planes para poder vivir juntos y no separarse jamás. ¿Qué pensarán sus padres?

Pues como no podía ser de otra manera, la decisión de los pequeños provocará un fuerte desencuentro entre sus padres, que en el próximo capítulo de 'Love is in the air' escucharán atónitos la decisión de los niños. "Esta noche vamos a ir a nuestra casa. Nos iremos a nuestra casa", les dicen a sus padres, que tendrán que aceptar. "Hacen lo que quieren con nosotros. No nos dejan acercarnos a ellos", les dirán a la señora Aydan, que será la encargada de cuidar a la parejita.

Eda y Serkan descubren el sexo del bebé

Convencida de que su marido ya sabe el sexo del bebé, Eda tomará una decisión completamente equivocada. "He hablado con el médico y vamos a tener un hijo varón", le dice a Serkan, cuya sorpresa provocará el enfado de su mujer. "¿No lo sabías? Si hubiera sabido que no lo sabías no se lo habría preguntado. Me ha dicho que no hay duda".

El gran secreto de Erdem

Después de años aguantando a Erdem sin saber el motivo por el que nunca le ha echado de la empresa, Engin desvelará el motivo por el que es imposible dejarle fuera. ¡Erdem es el hijo del dueño del edificio donde están las oficinas! "Su padre me hizo jurar que no diría nada. Me ofreció un trato. Me dijo que acogiera a Erdem y le diera un empleo. Si lo hacía el edificio era mío y no me cobraría alquiler", ha confesado Engin.

Burak, a prueba

Tras descubrir que Melo tiene dudas sobre su relación, Ayfer decide ponerle a prueba para saber si es el hombre de su vida. ¡Y la primera prueba será realmente complicada! Burak tendrá que comerse un plato que odia. ¡Y lo hace! Con esta prueba Burak conseguirá una importante victoria pero no será la definitiva. En el próximo episodio, el joven tendrá que seguir superando nuevos exámenes. ¿Logrará superalos?

