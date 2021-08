Kiraz convence a Eda y se produce el primer encuentro familiar con Serkan en el próximo capítulo

Eda rechaza a Serkan y no cree que puedan tener una nueva oportunidad

La pequeña le pide a su madre que se queden a tomar un helado con Serkan

La historia de amor de Eda y Serkan, de lunes a viernes a las 17:45 horas

Kiraz no lo sabe pero parece que lo intuye. Su relación con Serkan Bolat es cada vez más estrecha y está arrastrando a su madre. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la pequeña forzará el encuentro de Eda y Serkan. "No puedo dejar solo a Serkan Bolat", le dice la niña a su madre, que aceptará la invitación. Sin embargo, la reunión familiar se acabará con la aparición de Burak, que le pondrá en bandeja la posibilidad de hablar con su ex cara a cara y confesarle la verdad que lleva cinco años ocultándole. ¿Podrá hacerlo?

La pequeña Kiraz da pistas a Serkan sobre su identidad

Da igual lo que Eda haga, el destino tiene sus propios planes y una y otra vez empuja a la pequeña Kiraz al lado de su padre. Eda lo sabe y no tarda en darse cuenta de lo difícil que será mantener la mentira sobre su padre con Kiraz. La pequeña echa de menos a un padre que ni siquiera conoce. ¿Qué hará Eda? ¿Será capaz de vivir mintiendo el resto de su vida a la pequeña?

Después de la última conversación entre sus padres, la niña se reencontrará con el empresario, que poco a poco irá descubriendo que tiene mucho en común con ella. "Yo también me levanto a las cinco así puedo hacer más cosas", le dice la pequeña antes de retarle en una competición de arco. "Te gusta competir, igual que a mí".

Poco a poco la relación entre ellos se va estrechando y es la propia Kiraz la que le da a sus padres las pistas que podrían llevarle a descubrir su verdadera identidad. "Soy alérgica a las fresas y mi madre no trabaja en el café, es una jefa", dice la niña, que lleva el nombre de la fruta favorita de su padre (kiraz significa cereza). ¿Atará cabos Serkan Bolat?

Eda rechaza a Serkan y él sufre un ataque de celos

La situación entre Eda y Serkan es complicada. Después de que Serkan le propusiera empezar de nuevo y darse una oportunidad, Eda le para los pies. "Acepté incluso ser desgraciada contigo pero no lo entendiste", le dice justo antes de que una llamada de Kiraz que provocará un grave malentendido entre ellos.

La posibilidad de que Eda haya rehecho su vida cobra fuerza y el empresario es incapaz de controlar sus celos. "¿Quién te ha llamado? Quiero saber quién era. ¿Tienes novio o no?", le dice a Eda, que furiosa ante la pregunta de su ex, se baja del coche y obliga a Serkan a seguirla. "Estos es increíble mira lo que me hace hacer esta mujer. Cinco años y no ha cambiado nada".

Consciente de todo el daño que ha hecho a su ex, Serkan no se dará por vencido y tratará nuevamente a disculparse con ella, que finalmente le confiesa que la persona que le había llamado era Kiraz. "Sé que he sido injusto contigo, que no hice lo que debía pero de verdad que no puedo irme. Sé que fui yo quien te echó de mi vida y ahora de repente he vuelto a aparecer. Sé que te lo hice pasar muy mal y me arrepiento muchísimo".

Y la respuesta de Eda en esta ocasión será confusa. Por primera vez, Eda reconoce que tiene un secreto que lo complica todo. "Yo también me siento mal por una cosa que no puedo contarte. ¿Qué podría cambiar después de cinco años? Hace tiempo marqué un límite, no intentes cruzarlo. Por qué sigo cayendo en tus trampas. Todo terminó entre nosotros", dice la florista, que vuelve a huir dejando una prueba de lo que sigue significando Serkan para ella: la púa que le regaló cuando empezó su historia de amor.

No faltes a tu cita con Eda y Serkan, en Divinity

La segunda temporada de 'Love is in the air' nos tiene en un sinvivir. Desde que descubriéramos que Eda y Serkan no estaban ya juntos, estamos pendientes de cada encuentro entre ellos. ¿Serán capaces de superar los obstáculos que los separan? La situación es muy complicada. Las viejas heridas y la existencia de Kiraz complica una posible reconciliación entre ellos. Si quieres descubrir qué ocurre entre ellos, no puedes faltar a tu cita. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS