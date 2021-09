Eda, muy dura con Serkan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "No espero nada de ti, vete"

A pesar de la decepción que Eda tiene con Serkan por no querer hacerse cargo de su hija en común , ambos están obligados a continuar juntos en su faceta profesional. Eda sigue siendo una de las mejores en su trabajo, y eso Serkan lo sabe. Es por ello que, a raíz de su último proyecto, el empresario y su ex se quedan solos y no puede evitar felicitarla por lo bien que lo ha hecho.

En el próximo capítulo de ‘Love is in the air’, Serkan le pide a Eda que no sea tan dura con él. “Vienes después de cinco años y me dices que tengo una hija, ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Esperabas que lo dejara todo y me adaptara a tu vida? No puedo hacer eso, Eda”, le dice el empresario. Pero ella, muy seria, le hace creer que lo tiene claro, que no espera nada de él. “Entierra la cabeza como una avestruz, huye de tus problemas”, le dice a su ex.