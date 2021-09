Kiraz desaparece el día de su cumpleaños, en el próximo capítulo de ‘Love is in the air’

La hija de Eda y Serkan desaparece el día de su cumpleaños

Serkan le cuenta a Eda los motivos reales por los que ha renunciado a su hija y a su relación

Cada tarde, a las 17:45 horas, un nuevo capítulo de ‘Love is in the air’, en Divinity

La relación entre Eda y Serkan cada vez es más complicada. Los dos han sido sinceros con el otro, pero esas confesiones no han sentado nada bien. Por un lado, Serkan le ha explicado a Eda los motivos por los que ha decidido renunciar a ser el padre de Kiraz, algo que ha dejado a su ex hecha un mar de lágrimas. Además, Eda parece segura de no querer retomar su relación con el empresario por todo el daño que les está haciendo.

Pero ambos se necesitan, y así lo van a demostrar en el próximo capítulo de ‘Love is in the air’. Lo que parece un día feliz para celebrar el cumpleaños de Kiraz, se vuelve negro en tan solo un segundo. La niña ha desaparecido y Eda está desesperada. Serkan, que ha decidido abrir el diario que le preparó su ex y en el que puede ver cómo ha crecido su hija en todos estos años, no duda en salir a buscarla y movilizará todo lo posible hasta que la encuentren.

¿Dónde se habrá metido Kiraz? ¿Conseguirá esta tragedia que Serkan se replanté su decisión? Eda ha decidido confiar en él y no puede ocultar que ahora mismo es su gran apoyo, como lo fue durante el tiempo que estuvieron juntos.

Serkan le cuenta toda la verdad a Eda

Después de confesarle que no quiere asumir la responsabilidad de ser padre de Kiraz, Serkan ha decidido ir a casa de Eda para explicarle los motivos de su decisión. El médico le dijo cinco años atrás que nunca podría tener hijos, algo que en aquel momento era el deseo del empresario. “Kiraz es un milagro, después de lo que dijo el doctor creía que era imposible”.

Pero Eda sigue sin entender nada. ¿Por qué su pareja no se lo contó en aquel momento? Serkan lo tiene claro, no quería que su enfermedad limitase la vida de Eda. “No me habrías dejado. El doctor dijo que había un 70% de probabilidades de que el cáncer volviera, no te lo dije porque no me habrías dejado. Arruinarías tu vida por mí, porque estabas dispuesta a ser desgraciada conmigo”, le dice con lágrimas en los ojos.

Esta es la razón por la que Serkan renuncia a su futuro en familia, no quiere que su enfermedad pueda robarles de nuevo esa felicidad: “No puedo hacerlo, soy un hombre enfermo. En cualquier momento el cáncer puede volver ¿Qué sentido puede tener empezar una vida sabiendo eso? Llevo una bomba dentro de mí y no sé cuándo estallará. No sabes lo preocupado que estoy”.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS