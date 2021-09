La reacción de Kiraz tras descubrir que Serkan es su padre, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

¡Kiraz ya sabe que Serkan es su padre!

El empresario aparece vestido de astronauta en su fiesta de cumpleaños y le cuenta toda la verdad

Auténtico momentazo en 'Love is in the air': ¡Kiraz ya sabe que Serkan es su padre! Era el momento que llevábamos mucho tiempo esperando y por fin ha llegado. Después de que la hija de Eda subiese hasta lo más alto de la montaña para enviarle un mensaje a su padre, el empresario aparece vestido de astronauta en su fiesta de cumpleaños y desvela lo que todos los demás ya sabían.

En el próximo capítulo de ‘Love is in the air’, Eda, muy emocionada, espera la reacción de su hija que sale corriendo. Y en ese momento es Serkan el que prefiere ir a hablar con Kiraz y conocer qué piensa tras la sorpresa. “Estoy dando las gracias porque le pedí a Dios que mi papá fuera como Serkan porque tienes mucha caballos”, le confiesa la pequeña con una gran inocencia.

La historia entre ellos ha dado un auténtico giro y ahora nos falta por saber, ¿terminarán formando una familia? ¿Cómo será la relación de Serkan con su hija tras descubrir toda la verdad?

Serkan deja atrás sus miedos y se enfrenta a la paternidad

A pesar de que en un principio creyó que no podría hacer frente a su nueva e inesperada familia, el empresario por fin ha dado el paso que todos esperaban. En el capítulo anterior, Serkan le explica a Eda los motivos reales por los que cree que no puede hacerse cargo de Kiraz: “No puedo hacerlo, soy un hombre enfermo. En cualquier momento el cáncer puede volver ¿Qué sentido puede tener empezar una vida sabiendo eso? Llevo una bomba dentro de mí y no sé cuándo estallará. No sabes lo preocupado que estoy”.

Pero esos miedos desaparecen cuando Serkan vuelve a tener contacto con su médico, que le asegura que actualmente se encuentra en perfecto estado y es improbable que el cáncer se le reproduzca. Dejando tras todos sus miedos, por fin se ha enfrentado a la paternidad y le ha desvelado a Kiraz que él es su padre. ¡Ya estamos deseando ver cómo avanza esta increíble historia de amor!

