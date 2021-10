Melo duda de Burak tras su confesión sobre Eda, en el próximo capítulo: "Es muy importante para mí"

Melo y Ayfer creerán que Eda está tomando antidepresivos

Aydan cree que Pina está embarazada

Aunque parece que su relación se consolida, los miedos de Melo podrían jugarle una mala pasada y poner en riesgo su futuro y su relación con Burak y Eda. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la joven le contará a su chico que la florista está tomando antidepresivos y él no tarda ni un minuto en reaccionar. "Vamos a verla, Eda es muy importante para mí", le dirá a Melo, que empieza a dudar de los sentimientos de su chico al ver su reacción. ¿Sigue enamorado de Eda?

Eda se enfada con Serkan

Pese al empeño de Eda por mantener en secreto el embarazo, el comportamiento de Serkan está provocando que salten todas las alarmas, Incluso la pequeña Kiraz se da cuenta de que está ocurriendo algo mientras Eda se desespera con las constantes atenciones de su marido. "Creo que debería ir al hospital y quedarme allí hasta que dé a luz", le dice a Serkan.

El embarazo de Eda genera gran confusión

La oficina se ha convertido en un auténtico caos y la mala actuación de los falsos empleados podría poner en peligro el futuro de la nueva empresa. Sin embargo, eso no será lo que más preocupe al equipo. Los informes del embarazo de Eda y la aparición de la medicación antidepresión de Pina está provocando un gran malentendido. Aydan cree que su sobrina está embarazada, Erdem cree que es la madre de Serkan la que espera un hijo y Ayfer y Melo creen que Eda está atravesando una depresión. ¡Menudo lío hay organizado!

