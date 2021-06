Selin pierde el control y se enfrenta a Serkan en el próximo capítulo: "Eda lo ha estropeado"

En el próximo capítulo Selin tendrá que hacer frente a todos sus miedos y armarse de valor para saber qué está ocurriendo y se mostrará como una víctima ante Serkan. Esa será su arma para intentar alejarlo de nuevo de Eda. "Te estás riendo de mí. Te encuentro aquí abrazado a tu exnovia... Es mi cumpleaños y quería celebrarlo con mi pareja y Eda lo ha estropeado como siempre. Me has decepcionado. No me esperaba este comportamiento. Tú siempre tratas de tener la razón", le dirá a un Serkan que no sabe cómo lidiar con esta complicada situación.

Pero el empresario no será el único en tener un enfrentamiento con Selin. Eda no se librará y se llevará su parte. "Tú cállate, sé lo que estás intentando. Sé perfectamente lo que estás intentando pero no vas a lograrlo. Voy a ganar la partida y Serkan se quedará conmigo", le dirá a Eda, que no dudará en enfrentarse a ella. "No he hecho nada malo y aunque lo hubiera hecho no te mereces una disculpa".