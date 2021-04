Los martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

De lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bürsin son Eda y Serkan en 'Love is in the air'

¡Nos vamos de boda! En el próximo capítulo de 'Love is in the air', Serkan responderá a Eda a su pedida de mano y como no podía ser de otra manera SU RESPUESTA ES SÍ. "Claro que quiero casarme contigo no hay nada que desee más en el mundo", le dirá el empresario minutos antes de poner rumbo a París, donde la pareja podría darse el sí quiero en una ceremonia exprés.

Pero antes, a Eda le tocará dar algunas explicaciones sobre lo sucedido en las ultimas semanas. "Esto es real y nada se interpondrá entre nosotros. Mi abuela lo planeó todo. Tenía miedo, no quería que te hiciera daño", le dirá a Serkan ajena a que Semiha ya imagina que su nieta puede estar planeando algo que no le va a gustar demasiado. "No tiene la más mínima intención de rendirse. Hay que tener muchísimo cuidado con ella porque no parece que vaya a desistir. Espero que no haga lo que creo que hará". ¿Qué hará cuando descubra que su nieta se ha comprometido con el hombre al que ella odia?

¡Eda le ha pedido matrimonio a Serkan!

¡Menudo giro tan inesperado! Después de que su abuela la pillara infraganti y volviera a ponerla entre la espada y la pared, nadie imaginaba que Eda daría el paso definitivo en su relación ignorando todas las advertencias de su abuela. Decidida a acabar con el juego de Semiha, se ha subido al avión que llevaba a Serkan a París y le ha pedido matrimonio.

Pero la pedida de mano no ha sido el único momentazo que hemos vivido en el capítulo anterior. Antes de que Eda se decidiera a dar el paso definitivo ignorando todas las advertencias de su abuela, la florista ha pasado su noche más apasionada con el empresario. Y todo gracias al plan de Balca y la señora Semiha, que no han sabido calcular las consecuencias de sus argucias y todo se ha vuelto en su contra.

No faltes a tu cita con Eda y Serkan

La historia de amor de Eda y Serkan esté en un momento crucial. Con su compromiso con el empresario, la florista se enfrenta abiertamente a su abuela y puede provocar que estalle una guerra con consecuencias fatales. Si quieres descubrir qué ocurre entre la pareja del momento, los martes a las 23:00 horas puedes disfrutar de los nuevos capítulos en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.

