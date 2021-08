Serkan cierra la puerta a la reconciliación con Eda, en el próximo capítulo: "Ese asunto está terminado"

Eda y Serkan se han reencontrado tras cinco años

La pequeña Kiraz, la hija de Eda, será el personaje clave de esta segunda temporada

Cinco años después el reencuentro entre Eda y Serkan se ha producido y ha dejado muy tocado a ambos. Ninguno de los dos puede quitarse lo ocurrido de la cabeza y ambos recurren a sus amigos para desahogarse.

La florista confía en Pırıl, a quien pide que interceda para evitar nuevos encuentros. Ella lo hace pero en el próximo capítulo de 'Love is in the air' tendrá que mentir al empresario y a su marido para evitar ser descubierta. "Me dijeron que tenía que conocerla, que era muy buena y tenía mucho talento pero nunca ha habido un momento adecuado para conocerla. Somos amigos. Si lo hubiera sabido te lo habría dicho", le dirá a Serkan, al que insiste para que no vuelva al hotel. "Estás nervioso, has visto a Eda y tus sentimientos han aflorado. Es mi proyecto, no vayas más".

El plan de Pırıl parece que funciona y, aunque un poco confuso por todo lo ocurrido durante su primer encuentro, Serkan decidirá zanjar su historia y no volver a verse con ella. "No tengo intención de volver al hotel. No iré. No voy a ir, no volveré. No debo. El asunto de Eda está terminado", se repite en un intento por autoconvencerse de que lo suyo con la florista no puede ser. ¿Será capaz de mantenerse firme en su decisión?

El tenso reencuentro de Eda y Serkan

"Han pasado cinco años y sigues siendo preciosa. ¿Hay alguien en tu vida?" Serkan no se andaba por las ramas en su reencuentro con Eda y hacía soñar a los fans de la serie del momento con una reconciliación inmediata.

Sin embargo, algo ha pasado. Tras este arranque de sinceridad del empresario, la florista le ha parado los pies. "¿Después de cinco años me preguntas si hay alguien en mi vida como si nada hubiera pasado? ¿Estamos en ese punto? ¿Después de lo que hemos pasado?¿Qué estamos haciendo aquí? Apareces ahora y me invitas a un café, ¿no te bastó con romperme el corazón? Qué sabrás tú del amor Serkan Bolat. Ya no eres el mismo y venir aquí ha sido un error", le responde dolida.

Se acabó la cordialidad. La respuesta ha puesto furioso a Serkan, que ha mostrado su peor cara. "¿Sabes cuál fue el mayor error? ¿Recuerdas el día que nos conocimos? El error fue que después de ese día te dejará entrar en mi vida", le dice a Eda, que se marcha inmediatamente.

Eda descubre que Serkan ya conoce a Kiraz

Pero antes de esa primera cita en un café (lejos de Kiraz), Eda y Serkan han compartido un tenso viaje en coche. Ninguno sabe porqué están ahí y los dos parecen cerrar la puerta a una reconciliación. "¿Qué estoy haciendo contigo después de tantos años? Me destrozaste con tu enorme ego. No vuelvas a llamar a mi puerta porque la antigua Eda ya no existe, esa a la que tanto daño hiciste con tu ira. Esa ira siempre vuelve, la llevas dentro. Enamorarme otra vez, jamás", piensa Eda.

Y aunque ha sido él quien ha propuesto salir para ponerse al día con sus nuevas vidas, Serkan no entiende el motivo por el que lo ha hecho. "¿Por qué he sugerido lo del café? Hagas lo que hagas no volverás a engañarme, ya no llamaré a tu puerta. Desde que te fuiste me he encontrado a mí mismo. Vuelvo a ser el que era. Enamorarme otra vez, jamás".

Sin embargo, mantenerse lejos va a ser misión imposible. A pesar de sus esfuerzos por mantener a Kiraz lejos de Serkan, el primer encuentro entre la pequeña y el empresario ya se ha producido. "Esta mañana una niña recogía moras, tuve que llevarla con su madre así que se subió al coche y ahora está todo pegajoso. Esa niña era un diablillo", le dice a una Eda, a la que le cambia la cara al conocer el encuentro entre padre e hija.

