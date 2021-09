Serkan desenmascara a Eda y descubre que sigue enamorada, en el próximo capítulo: "Ya veremos"

Serkan descubre que Eda no se ha arriesgado a beber el café

Después de que Eda descubriera las intenciones de Serkan con la taza del amor que ella misma le regaló, el empresario intenta descubrir qué ha ocurrido y por qué la taza no se ha puesto de color rojo tal y como esperaba. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', se acercará a Eda y no tardará en saber qué ha ocurrido. El empresario desenmascara a Eda y descubre sus sentimientos al ver su nerviosismo. "Supongo que se habrá mezclado con agua porque estaba muy caliente o Melo habrá bebido agua cuando me lo he terminado".

Consciente de que Serkan está logrando su objetivo y de que ella está bajando la guardia, Eda intentará volver a alejarle. "Si quieres dejarme por mentirosa trayéndome esta taza y esperando que se ponga roja, estás muy equivocado. Eso no va a pasar. No te quiero en mi casa. Está claro. Cuento los minutos. Cuando se acabe el plazo te irás inmediatamente", le dirá a Serkan, que no tiene tan claro que eso vaya a ocurrir.

Por otro lado, la rabia de la señora Deniz hacia Eda sigue creciendo. La dueña del hotel no soporta el éxito de la ex de Serkan y no soportará escuchar que todos la admiran. "Están pensando organizar tours con la universidad porque este jardín es obra de la señorita Eda y todo el mundo lo quiere ver. Su jardín es muy valioso porque es obra de una paisajista mundialmente famosa. Aunque no ha podido terminar el jardín, ¡qué lástima", le dirá Pina a Deniz. ¿Qué hará la dueña del hotel?

Serkan, la debilidad de Eda

Sin embargo, pese a sus intenciones de alejarle y obligarle a que regrese a Estambul, Serkan está cada vez más cerca de ella, que sabe que si las cosas siguen así, acabará cayendo rendida a los encantos de su ex, que ya ha trasladado su oficina a casa de Eda. "Tiene que irse de mi casa porque me confunde y me desequilibra. Tengo muchas ganas de lanzarme sobre él y besarlo", le dice a Melo, a la que pide que no se deje conquistar por él, porque si cae, luego la conquistará a ella.

La promesa de Serkan

Serkan ha optado por ignorar todos los intentos de Eda por alejarle y se empeña por demostrarle que ha cambiado. "Estoy aquí, compartiremos la responsabilidad y a partir de ahora te dedicarás a trabajos que estén a tu altura", dice Serkan, que sigue cumpliendo con su promesa. "Te dije que te traería una rosa hasta que me perdonaras".

La historia de amor de Eda y Serkan, cada tarde en Divinity

