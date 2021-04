Serkan pide su primer deseo, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Eda, llama a mi puerta una noche"

Cada martes, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

Tienes una cita con Serkan y Eda a las 17:45 y las 21:35 horas, en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bürsin interpretan a Eda y Serkan en 'Love is in the air'

El juego ha comenzado. Serkan ha puesto su plan en marcha y en el próximo capítulo de 'Love is in the air' le pedirá a Eda su primer deseo. "Deseo que me sorprendas. Llama a mi puerta cualquier noche, entra en casa y ves una película conmigo", le dirá a la florista, que no podrá resistirse a hacer realidad el deseo de su ex. ¿Qué pasará en ese encuentro nocturno?

Balca, la nueva rival de Eda

Mientras la pareja sigue con este juego, alguien podría empezar a jugar sus cartas y provocar un nuevo conflicto. La llegada de Balca a la empresa puede complicar la situación. Y es que Selin no ha dejado ni un cabo suelto y aunque ella se marcha de Art Life, ha aleccionado a la nueva directora de Relaciones Públicas sobre lo importante que es estar cerca de su jefe. Eso, unido a las predicciones sobre su futuro hacen que el interés de Balca en Serkan se dispare.

Y aunque apenas se conocen y Balca todavía no ha demostrado abiertamente sus intenciones, algo en ella incomoda a Eda y ya han tenido su primer y tenso encontronazo por sus diferentes modos de entender la vida. ¿Cómo acabará esta relación?

El beso de Eda y Serkan

Serkan no estaba dispuesto a renunciar a Eda y su plan ha salido tal y como él esperaba. Después de unos días complicados y tras descubrir que el plantón en el restaurante fue fruto de una trampa, el empresario ha encontrado el momento perfecto para acercarse a la florista. El pánico de Eda a los ascensores ha sido su mejor aliado para provocar un acercamiento que ha acabado en beso.

Y roto el hielo todo ha sido más fácil. Aunque Eda no tiene intención de ponérselo muy fácil, los momentos cómplices se suceden. ¿Alguien ha podido olvidar la escena tan sensual que la pareja nos regaló en el último capítulo?

Tienes una cita con Eda y Serkan en Mediaset

¿Supondrá el beso de Eda y Serkan el acercamiento definitivo de la pareja? ¿Superarán definitivamente el trágico pasado que les ha separado durante las últimas semanas? Si quieres descubrir el futuro de la pareja de moda no puedes faltar a tu cita con ellos. El martes a las 22:00 horas, disfruta de un nuevo capítulo en Telecinco. Además, de lunes a viernes, puedes disfrutar de la serie del momento a las 17:45 y las 21:35 horas, en Divinity.

