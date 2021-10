Serkan, desesperado con Eda y su bebé, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Es tan cabezota como tú"

Cada tarde a las 18:45 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

El embarazo de Eda está provocando algunos conflictos entre la pareja. la florista, que ya ha descubierto que Serkan hizo fotografías a la ecografía en un intento desesperado por saber el sexo del bebé, está convencida de que marido ya sabe si es niño o niña. "Serkan sí lo sabe aunque sigue diciendo que no. Sabes lo que es", le dirá a Pırıl.

Sin embargo, parece que la florista ha encontrado la mejor manera de 'vengarse' por esta supuesta traición. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' veremos a un Serkan cada vez más desesperado con el actitud esquiva de su bebé con él. ¡Todavía no ha llegado al mundo y ya le está dando disgustos! "Es un cabezota, es igual que su madre", dirá el empresario cuando por tercera vez el pequeño para de dar patadas justo cuando él se acerca a la barriguita de su madre. "Creía que era una coincidencia pero sí que es cabezota contigo", se burlará Eda.

El enfado de Eda

Pero 'el comportamiento' del bebé no será el único motivo de conflicto entre ellos. Cuando Pırıl le cuenta a Eda lo de las fotos, la florista estalla. "Ya sabes si nuestro bebé es niño o niña. ¿Por qué sigues actuando a mis espaldas? ¿No quedamos en que no lo queríamos saber? Debería darte vergüenza. Ya no te creo", le dice muy molesta.

Pero a esta lista de problemas hay que añadir uno más. La obsesión de Eda por el trabajo está desesperando a Serkan, que insiste una y otra vez en que ha llegado el momento de que se tome las cosas con calma. "Dijimos que lo primero era la familia y tú coges más encargos. Les diré que se pospone".

Los celos de Kiraz

La llegada del nuevo miembro de la familia lo ha puesto todo patas arriba y está afectándoles a todos, incluida Kiraz. Pese a que el mayor deseo de la pequeña era tener un hermano, ahora que está a punto de suceder no parece tan segura de que haya sido buena idea. La pequeña está triste y teme que sus padres la dejen de lado cuando llegue el bebé a casa.

La pedida de mano de Aydan

Por suerte, no todo son problemas. Después de cinco años de relación, Aydan y Kemal van a contraer matrimonio. Pero, antes de hacerlo la familia celebrará una íntima pedida de mano en la que la abuela de Serkan pedirá la mano a su nieto. ¡Qué momentazo!

