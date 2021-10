El plan de Kiraz y Can: Serkan y Eda, cara a cara con Engin y Pırıl en el próximo capítulo

Kiraz y Can quieren que sus padres hagan las paces

Serkan empieza a ejercer como profesor en la universidad

Pese al enfado de Engin y Pırıl con Eda y Serkan por lo sucedido con las acciones, Kiraz y Can tienen sus propios planes y no están dispuestos a permitir que este enfrentamiento entre los adultos los separe a ellos. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', los pequeños tenderán una trampa a sus padres para obligarles a sentarse cara a cara nuevamente y solucionar sus diferencias. ¿Lograrán que arreglen sus diferencias? ¿Llegarán a un entendimiento y podrán seguir siendo amigos? La cosa está complicada.

La nueva vida de Serkan

Tras la reunión familiar y después de contar a todos que su futuro está en la enseñanza, Serkan se prepara para su nuevo trabajo. Un trabajo para el que Eda no sabe si está preparado. "Debes sentirte cómodo con los estudiantes, no tienes que impresionarles y creo que un traje impone cierta distancia. No todo el mundo puede enseñar, quizá no sea lo tuyo. Te enfadas fácilmente, eres un perfeccionista. Si tratas así a tus alumnos, dejarán la universidad", le advierte Eda, que se convertirá en una pieza clave para el éxito de Serkan.

Y es que, tal y como Eda intuía, la primera clase no resulta como Serkan espera. El empresario tendrá que recurrir nuevamente a su mujer, que le dará la clave para triunfar en las aulas. "Capta su atención, si les transmites tu pasión te escucharán atentamente", le dice a su marido, que en un segundo intento logrará .

Pina y Kerem se besan

Mientras Eda y Serkan tienen que enfrentarse a una importante decisión sobre la petición de Kiraz, otra pareja no atraviesa su mejor momento. La marcha de Pina tiene muy triste a Kerem, que le hace una importante petición a su jefa. "El padre de Pina quiere que vuelva a Londres. Si tu proyecto de los jardines sigue adelante, despídeme y contrátala a ella", le dirá a Eda, que intenta tranquilizarle. "Si la quieres de verdad, nada se interpondrá".

Tras escuchar a Kerem pedirla Eda que la contrate, Pina hablar con Kerem. "Ojalá pudiera quedarme. Si mi padre me envió aquí fue para que trabajara con mi primo. Intentemos disfrutar aquí del tiempo que nos queda sin pensar en nada más", le dice a Kerem, que por fin se atreve a besar a la prima de Serkan.

