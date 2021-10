Serkan se enfada con Eda durante la luna de miel, en el próximo capítulo: "No te entiendo"

La felicidad ha durado poco. Tan solo un día después de la boda y cuando están disfrutando de la luna de miel, Eda descubre lo que está ocurriendo en Estambul. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', Piril pondrá al tanto a su amiga de la delicada situación por la que está atravesando la empresa. "Cometimos un error de cálculo. No hemos podido pagar el préstamos que pedimos para lo de Qatar y nos han bloqueado todas las cuentas. Voy a arreglarlo, de momento no le digas nada. Se pondrá a gritar y vendrá aquí. Arruinará la luna de miel".