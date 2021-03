Serkan se enfrenta a su padre tras perder a Eda, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Sal de nuestras vidas"

El martes a las 22:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

La historia de Eda y Serkan está en un momento crítico y ha arrasado con todo, incluida la ya deteriorada relación del empresario con su padre. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', el protagonista tendrá un duro encontronazo con él y le reprochará, no solo lo sucedido, sino todos sus años de ausencia. "Podrías salir de nuestras vidas. Durante años nos has estado perjudicando, me has hecho daño a mi y le has hecho daño a Eda. Durante toda mi vida he estado esperando a que en algún momento hicieras de padre. Durante años nunca has estado con nosotros ni para lo bueno ni para lo malo. Nunca ha existido ni tu marido ni mi padre", le dice a su padre, al que le pide que nunca jamás hable de Eda. "Nunca te atrevas a decir su nombre porque no mereces que derrame ni una sola lágrima por ti. No quiero volver a verte.

Pero el señor Alptekin no será el único que sufra la ira de Serkan. Cuando Selin se cruza en su camino se producirá un desagrable encontronazo entre ellos. "¿Cómo te atreves a venir a mi casa? Deja de meter la nariz en asuntos que no son de tu incumbencia. Te conozco demasiado bien así que deja de fingir. Estoy enamorado de Eda, no de ti. Nunca he llegado a estar enamorado de ti. La única relación que tenemos tú y yo es la de trabajo".

Serkan, convencido de que ha perdido a Eda

Tras descubrir que el padre de Serkan fue el responsable de la muerte de sus padres, Eda decide alejarse del empresario en un intento desesperado por asimilar todo lo que está sucediendo. Por su parte, el empresari se queda desolado y, pese a los intentos de su madre por convencerle de que todo se solucionará, está convencido de que esto ha sido el final de su historia de amor con la florista. "No creo que Eda vuelva a quererme nunca más", le dirá roto de dolor.

Eda descubre el secreto de Serkan

Y es que Selin ha provocado que los acontecimientos se precipiten. Su indiscreción ha colocado a Serkan en una delicada posición y no le ha quedado más remedio que contar la verdad a una Eda, que en shock por lo que estaba escuchando, ha empezado a dudar de todo lo que ha vivido al lado del empresario. "¿Me diste una beca para aplacar tu conciencia? ¿Todo fue una maniobra para acercarte a mí? Me engañaste y me torturaste. Me acabas de arrancar el corazón. Ahora te miro y veo a alguien diferente. Un extraño".

