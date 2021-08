El empresario inicia una guerra por el proyecto del hotel y provocará que Eda regrese a Estambul

Eda descubre el interés de Deniz en Serkan y le 'aconsejará' cómo conquistarle

Los nuevos capítulos de 'Love is in the air', de lunes a viernes a las 17:45 horas

Serkan sabe jugar muy bien sus cartas y en el próximo capítulo de 'Love is in the air' volverá a demostrar que siempre consigue lo que quiere. Después de que Eda se negara a volver a la oficina de Estambul, el empresario sabrá cómo hacer que cambie de opinión. Sus continuas correcciones al proyecto paisajístico, llevarán a Eda al límite. "Ese hombre me va a volver loca. Ya estoy harta. Dile a tu jefe que voy para allá", le dirá a la asistente una Eda, que no tardará en comprobar que el que fuera su prometido lo tiene todo bajo control.

Serkan ya sabía que iba a ganar esta guerra y consciente de que Eda no tenía forma de llegar a la oficina, enviará a su chófer a recogerla antes de que ni siquiera ella recuerde que su coche está en el taller. "Me conoce mejor que nadie", dirá la joven.

Eda se confiesa con Burak

Tras hacerle cómplice de sus mentiras, a Eda no le queda más remedio que confesar a Burak su pasado en común con Serkan y que él es el padre de Kiraz. Muy afectada, le relata cómo sucedió todo y cómo su relación cambió cuando le diagnosticaron cáncer. "Tras unos meses le hicieron las últimas pruebas. Durante un tiempo fue bien pero luego quiso volver a trabajar y yo volví también. Dijo que ya no quería trabajar conmigo porque no se concentraba, empezó a trabajar cada día más y yo me encerré y me aislé en casa. No terminé la carrera porque no pude irme cuando estaba enfermo y culpé a Serkan".

Y llegó un momento en el que la convivencia se hizo insostenible. "Las peleas se intensificaron y dijo algo que yo no me atrevía. Dijo que no quería volver a verme, dijo que cuanto más lejos mejor. Me echó y me fui a Italia. No sabía que estaba embarazada. Me enteré cuando estaba en Italia. Esa es la historia", le cuenta Eda, que confiesa que llegó a presentarse en la puerta de su casa para contarle la verdad pero que no pudo. "Cómo le dices eso a un hombre que te dice que no te quiere en su vida. No quería a su hija así que no dije nada", cuenta la joven, que está convencida de que Serkan la dejará tranquila. "Es un niño que ha recuperado su juguete y quiere ver si funciona. Cuando vea que el juguete no funciona se marchará".

Eda intenta alejar a Deniz de Serkan

Aunque Eda mantiene que ha olvidado a Serkan y que no es posible que exista nada entre ellos, lo cierto es que cuando se da cuenta del interés de Deniz, la dueña del hotel, en el empresario no aprovechará la oportunidad. Los celos la delatan y cuando le pregunta qué tipo de mujeres le gustan al empresario, Eda contraataca. "Le gustan las mujeres que le tratan mal y no se someten a él. Las que no le llaman ni le cogen el teléfono y las que están a su lado apenas le miran. A él le gusta perseguirlas. Sea dura", le dice a Deniz.

Eda y Serkan te esperan en Divinity

La cosa empieza a ponerse muy interesante entre Eda y Serkan. El empresario se ha empeñado en reconquistarla y a ella, que se empeña en mantener las distancias y trata de convencerle de que le ha olvidado, sus celos la delatan. ¿Qué pasará cuando Deniz se acerque demasiado al empresario? Si quieres descubrir qué ocurrirá con la pareja de moda en esta nueva etapa, no puedes faltar a tu cita con 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 17:45 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS