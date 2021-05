El martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air', en Telecinco

De lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de 'Love is in the air'

Preocupados al ver que ninguna de las chicas contesta a sus llamadas, Serkan, Engin, Ferit y Erdem se presentan en el local donde están celebrando la noche de la henna pero llegan demasiado tarde. Las chicas están inconscientes y Eda ha desaparecido. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' seremos testigos de la angustia de Serkan y de la persecución que el empresario inicia cuando descubre que la florista podría haber sido secuestrada con la intención de llevarla a un helipuerto. ¿Llegará a tiempo y evitará que Seymen se salga con la suya?

El plan de la abuela de Eda

¿Y quién ha sido la responsable del secuestro de Eda? Efectivamente. Su abuela. Aunque quizás no calculó las consecuencias y no estaba al tanto de los planes del príncipe, ella fue la encargada de alertarle de la inminente boda de Eda y Serkan. Su deseo por acabar con una relación que la trae de cabeza desde que comenzara le ha llevado a confiar en la persona que no debía y poner en peligro la vida de su nieta. ¿Qué hará ahora al respecto? ¿Tratará de acabar con el príncipe igual que hizo con Serkan?

No sabemos si ahora Semiha se dará por vencida o continuará adelante con su plan, que dio un giro inesperado al ver cómo sus intentos por acabar con la relación no funcionaban. Desesperada hizo suya la frase de 'si no puedes con el enemigo, únete a él' y ocultó su verdadera cara. La 'abuelísima' empezó a mostrarse cercana con su nieta y aceptó (de mentira) el matrimonio, al que seguía poniendo trabas. "Vuestra decisión me ha convencido y ya no estoy en contra. Pero hay una condición. Nuestra familia lleva mucho tiempo siguiendo las mismas tradiciones, Serkan tendrá que seguir todas. Esto no es más que un compromiso, os estaré vigilando hasta el día de la boda", le decía a la pareja el día de la pedida.

No faltes a tu cita con Eda y Serkan

La historia de amor de Eda y Serkan está en el punto de mira de mucha gente. Ni su abuela, ni Balca, ni el príncipe Seymen están muy a favor de su boda y todo podría venirse abajo en cualquier momento. ¿Podrán superar todos los obstáculos que les pongan en su camino al altar? Si quieres descubrirlo, cada martes a las 23:00 horas tienes una cita con al pareja del momento en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS