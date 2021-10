Serkan, molesto con Eda por su plantón, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Me lo prometiste"

Eda se olvida de su cita con Serkan y le deja plantado con sus alumnos

Kiraz y Can no consiguen que sus padres se reconcilien

'Love is in the air', cada tarde a las 18:30 horas, en Divinity

El último despiste de Eda podría provocar una crisis con Serkan. El empresario se siente un tanto molesto por el plantón que le ha dado su mujer y la llamará para pedir explicaciones sobre el motivo por el que no se ha presentado en la universidad. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' veremos la decepción de su marido, que en lugar de regresar a casa decidirá marcharse con sus alumnos para tomar un té, una actitud que sorprenderá a la florista. "¿Té? Si te pones enfermo solo de pensarlo", se dirá Eda. ¿Qué pasará ahora? ¿Cree que Eda que Serkan se va con sus alumnos?

El plan de Kiraz y Can

Tras darse cuenta de que el enfado de sus padres puede afectarles mucho, Can y Kiraz han puesto en marcha un plan para intentar que sus padres limen asperezas y vuelvan a ser amigos. Sin embargo, el encuentro de Serkan y Eda con Piril y Engin resulta de lo más tenso. Los cuatro amigos se comportan como niños y no paran de hacerse reproches utilizando a los pequeños. ¿Lograrán los niños que arreglen las cosas o se darán por vencidos?

Burak y Melo ocultan su relación

La relación que va cada vez mejor es la de Melo y Burak. La pareja se ha dado una oportunidad pero por el momento, la amiga de la florista prefiere mantenerlo en secreto. "Ha sido muy repentino. Deberíamos decirlo pero deberíamos ir despacio, no tenemos que correr ahora. Todo el mundo sabía que te gustaba Eda, sería raro que ahora fuera tu novia. Necesitamos un tiempo. Un tiempo corto".

Sin embargo, mantener en secreto su historia de amor no será fácil y tendrán que pagar un importante precio cuando la pequeña Kiraz les descubre y los chantajea. Eda y Serkan no tardarán en darse cuenta de que están ocultando algo. ¿Lograrán averiguarlo?

No faltes a tu cita con Eda y Serkan

Se han casado y han formado la familia con la que tanto soñaban pero Eda y Serkan parece que siempre tienen que tener algún problema que enturbie su felicidad. La venta de las acciones de la empresa por parte de Serkan ha traído un nuevo conflicto a sus vidas. ¿Qué pasará a partir de ahora? Si quieres descubrir qué pasará con los protagonistas de 'Love is in the air', que también tendrá que decidir si le dan una hermanita a la pequeña Kiraz, no puedes perderte los próximos capítulos. De lunes a viernes a las 18:30 horas, en Divinity.

