Serkan ha empezado a reaccionar. La noticia de la inminente boda de Eda y Deniz ha desestabilizado al empresario y está a punto de hacer que todo salte por los aires. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', tendrá que afrontar la complicada situación y el hecho de que la noticia le haya causado tanta ansiedad y angustia. Serkan no sabrá qué le está ocurriendo pero lo cierto es que no podrá dejar de darle vueltas a la inminente boda de Eda. "¿Por qué no puedo sacarte de mi cabeza?", se preguntará el empresario.

Y mientras el empresario se pregunta qué le pasa, Eda empezará a arrepentirse de la decisión que acaba de tomar. Convencida de que las invitaciones no son más que una parte del juego, Eda ha saltado al vacío pero ya no está segura del paso que ha dado. "¿Qué has hecho Eda? Eres idiota".

La alianza de Deniz y Selin

¡Menudo giro de guion! Cuando pensábamos que Deniz era el amigo perfecto y el mejor aliado de Eda para recuperar a Serkan, nos hemos encontrado con la cruda realidad. El recién llegado ha mentido. Está enamorado de Eda y no tiene ninguna intención de facilitar que Serkan y ella vuelvan a estar juntos. Decidido a casarse con ella, la traiciona y se alía con Selin, con quien prepara un golpe maestro que obliga a la florista a adelantar su enlace.

Serkan devuelve el anillo de compromiso a Eda

Y este inesperado cambio se ha producido justamente en el momento en el que Serkan y Eda empiezan a acercarse. El empresario sigue sin recordar pero algo lleva una y otra vez a acercarse a la florista, a la que le ha devuelto el anillo de compromiso. "Te pertenece. Sé que te he robado este último año y que no te lo podré devolver pero te puedo devolver el anillo". ¿Qué significado tiene este gesto del empresario?

