Eda no quiere saber el sexo del bebé y Serkan no puede soportarlo

Eda y Serkan anuncian a sus familias que están esperando un bebé

La cuenta atrás ha comenzado. Muy pronto Eda y Serkan tendrán en brazos a su segundo hijo, un bebé del que Eda prefiere no saber el sexo de momento lo que altera profundamente a Serkan que está absolutamente obsesionado con descubrirlo para poder prepararse. "Tengo que saberlo, si no me volveré loco. Tengo que hacer feliz a Eda pero entonces yo tengo que reprimirme", le dice a Engin, que tras una charla con sus amigas le dará la clave para saber, sin preguntarle al médico si su segundo hijo será niño o niña.

Y dicho y hecho. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' y tras conocer ese antiguo secreto, el empresario pondrá a prueba a su mujer para intentar averiguarlo sin levantar sospechas. "No se puede variar, come dulce y tendrás un niño. ¿No es algo que sabe todo el mundo?", dirá visiblemente nervioso a su mujer.

Pero ese no será el único quebradero de cabeza que tendrá el empresario. "Kemal y su madre vendrán hoy a pedirte mi mano", le dirá Aydan a su hijo, que se negará rotundamente a aceptar. ¿Qué pasará?

Eda confiesa que está embarazada

Después de descubrir todos los rumores lanzados por Erdem en los últimos días, Serkan intenta darle su merecido. Sin embargo, ya es tarde. Con todo aclarado, la pareja estará en el punto de mira y una pregunta de Melo destapa su gran secreto. "Si ella no está embarazada, yo tampoco lo estoy y Pina no lo está, ¿de quién es el ácido fólico del bolso?", dice mientras todas las miradas se dirigen a Eda, que acorralada acaba tirándose a la piscina y reconociendo que está embarazada.

Serkan, preocupado por Eda

Y tras esta confesión hemos dado una salto en el tiempo. Tres meses después del anuncio y con Eda ya en el ecuador de su embarazo, Serkan empezará a preocuparse por el ritmo de trabajo que quiere imponerse su mujer para acabar el proyecto de Italia cuanto antes. "¿Cómo que acelerar? Dígale que no le conviene trabajar tanto. Debes bajar el ritmo. Solo pienso en tu bien y en el de mi hijo", le dice el empresario.

Eda y Serkan atraviesan uno de sus mejores momentos pero hay algo que podría provocar nuevos problemas entre ellos. ¿Qué pasará cuando Eda descubra que hizo fotografías de la ecografía?

