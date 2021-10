Serkan oculta a Eda que ha vendido sus acciones, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Serkan ha vendido sus acciones de Art Life para salvar el proyecto de Eda

El empresario mentirá a su mujer y no le contará lo sucedido

Serkan lo ha conseguido pero ha pagado un precio muy alto para no fallar a Eda. Después de darle muchas vueltas, solo había una solución vender sus acciones. Ese era el único modo de salvar Art Life y el proyecto soñado de Eda en Italia. Sin embargo, su decisión podría traer graves consecuencias para la pareja. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' seremos testigos de como el empresario oculta la verdad a su mujer consciente de que su decisión provocará un enorme disgusto. "Todo está arreglado" se limita a decir mientras abraza a su hija.

Pero Eda no sería la contraria a esta inesperada decisión. Engin y Pırıl se mostrarán muy molestos con lo ocurrido. "Voy a matar a Serkan Bolat. ¿Cómo vende sus acciones por el proyecto de Eda sin consultarnos?", dice la que hasta hace poco era socia de Bolat.

Serkan descubre la verdad sobre la situación de la empresa

Sin saberlo, Serkan lo había complicado todo. La cancelación del proyecto del puerto había arruinado la empresa y la noticia no tardaba en correr como la pólvora. Rápidamente todos estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo. Todos menos Serkan, que enteraba de la delicada situación de la empresa cuando Kiraz le entregaba su hucha para que no vendiera su pony. "¿Cómo habéis podido ocultármelo? Estamos arruinados y como director no tenía ni idea", les decía muy enfadado a sus amigos y a su mujer.

Y en medio de este caos fianciero, Serkan tenía que tomar una importante decisión. "No puedo hacer que Kiraz o tú paguéis por mis ambiciones. He hablado con personas que confían en mí y he logrado reunir una importante cantidad pero sigo teniendo un dilema. No puedo salvar al mismo tiempo Art Life y tu trabajo de Italia. No es posible a corto plazo. Yo insistí en abalarte cuando tú querías buscar otro inversor", le deciá a su mujer, que le pedía que eligiera su empresa. "No la sacrifiques. No puedes darle la espalda a Engin y Pırıl". Pero él no la ha escuchado.

Justo cuando la felicidad parecía completa, Serkan ha tenido que renunciar a una parte importante de su vida para no fallar a Eda, que no podría reaccionar demasiado bien si lo descubre. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz?

