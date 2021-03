Serkan pone en marcha su plan para recuperar a Eda, en el próximo capítulo: "Ella es mi prioridad"

El martes a las 22:00 horas, disfruta de un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Hande Erçel y Kerem Bürsin dan vida a Eda y Serkan en 'Love is in the air'

Serkan tiene un plan y en el próximo capítulo de 'Love is in the air' lo pondrá en marcha. Con la ayuda de su amigo Engin intentará obligar a Eda a trabajar codo a codo con él. Sin embargo, las cosas no saldrán como espera y tendrá que cambiar rápidamente de estrategia para poder quedarse con su ex. "Mi prioridad es Eda", le dirá a su socio, que por primera vez verá como confía ciegamente en él.

Pero Serkan no es el único que tiene un plan. Eda también tiene el suyo para alejarse definitivamente del empresario. Tras un difícil reencuentro después de su cita fallida y un cruce de reproches, la florista dejará claras sus intenciones. "En cuanto Efe se vaya yo también me iré". ¿Conseguirá Serkan que cambie de opinión?

Selin tiende una trampa a Serkan y Eda

Herida tras su encontronazo con Serkan, Selin no está dispuesta a permitir que el empresario recupere a Eda y vuelva a ser feliz. No quiero que sea feliz. Si no está conmigo no quiero que esté con ella", le dirá a Piril. Y dicho y hecho. A la más mínima sospecha de que la pareja podría acercarse, pone su maquiavélico plan en marcha y evita un encuentro que podría haber acabado con la esperada reconciliación. ¿Cómo lo ha hecho?

Pero Selin no será la única que intente evitar la reconciliación de la pareja. Ayfer, tras descubrir que el padre de Serkan fue el responsable de la muerte de su hermana y su cuñado, intentará que su sobrina se aleje de la familia Bolat. "No quiero que tengas ninguna relación con ellos, ni personal ni profesional. Solo quiero te rodees de gente que te haga feliz". ¿Podrá Eda hacer lo que le pide su tía?

