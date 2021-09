Serkan pone en marcha su plan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Eda se enamorará locamente"

El empresario ha ganado la apuesta y se quedará en casa de Eda

Eda no es capaz de ocultar sus sentimientos por Serkan

Da igual lo que Eda diga o haga, Serkan tiene claro que ni Burak ni nadie podrá alejarle de Eda. Pase lo que pase están destinados a estar juntos y muy pronto la arquitecta se dará cuenta. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', después de escuchar cómo Eda llama cielo a Burak, Serkan volverá al ataque. "¿Recuerdas la niña que tuvimos juntos? Nos está esperando. Tenemos que irnos a casa", le dirá a Eda, que le recordará que no tiene ninguna intención de volver a caer en sus redes. "Consentí vivir bajo el mismo techo, no darte explicaciones".

Sin embargo, la frialdad de Eda no tendrá ningún efecto en Serkan. Tras escuchar la conversación de Eda y Melo y después de darse cuenta de que sigue enamorada, está convencido de que puede reconquistarla. "Tenemos dos semanas, Eda Yıldız se enamorará locamente de Serkan Bolat", se dirá a sí mismo.

El plan de Serkan

Mientras Eda se lo pone cada vez más difícil, Serkan sigue haciendo lo imposible por acercarse a ella y lograr una reconciliación. ¿Y qué mejor que un viaje familiar? "Cuando acabes ese proyecto, podríamos viajar los tres juntos por Italia", le dice a su ex. ¿Cuál será su respuesta a esta propuesta?

Sin embargo, organizar este viaje no será sencillo. La señora Deniz vuelve a aparecer en escena en el peor momento. Serkan y Eda tendrán que huir para escapar de ella. ¿Y donde se esconden? Pues juntos en la misma habitación. Sin embargo, ni siquiera ahí podrán escapar de Deniz, que acaba localizándoles y proponiéndoles que regresen al trabajo en el hotel.

Melo, destrozada tras hablar con Burak

Mientras Eda y Serkan siguen jugando al gato y al ratón, Melo está destrozada tras descubrir que Burak no recuerda el beso y sigue pensando en Eda. Abatida al darse cuenta de que no es correspondida, se confiesa con Aydan y Seyfi y le pide a Ayfer que se marchen del hotel y empezare de cero en otro sitio. La tía de Eda acepta inmediatamente y su decisión sorprenderá a Serkan en el próximo capítulo por lo que le pedirá ayuda a Eda.

La mentira de Engin

Por su parte, Piril sigue pensando que Engin la está engañando. Y no se equivoca. Su marido lleva un tiempo mintiéndola. Sin embargo, las cosas no son como ella cree. "Mi vida se está convirtiendo en una mentira. Trato con muchas mujeres y una empezó a tentarme. ¿Qué le digo? ¿Le digo que he montado una empresa de cáterin? Ha salido el cocinero que llevo dentro", le dice a Serkan a quien le pide ayuda con su mujer hasta que pueda contarle la verdad. "Cuando esté todo en marcha se lo contaré pero primero deja que arranque".

