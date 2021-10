Serkan lleva a la quiebra al romper su acuerdo con la señora Deniz, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

La señora Deniz no se da por vencida. Después de que Serkan huyera de la cena, hará un nuevo intento. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la empresaria se presentará en su habitación con una intención clara. "No quiere que nuestra relación tenga lugar en público", le dirá al empresario, que le parará los pies. "No nos hemos entendido desde el primer día y no creo que haya solución. Creo que es mejor no alargar las cosas y lo mejor será que no nos veamos más", le dirá a Deniz. "Nos hemos librado de ella, vayámonos de aquí lo antes posible", dice sin imaginar que con su decisión estará a punto de arruinar el futuro de la empresa.