Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de 'Love is in the air'

Se las prometía muy felices y estaba convencido de que después de la fiesta Eda no podía controlarse y se presentaría en su casa pero no ha sido así. Sí, el timbre ha sonado pero no, no era Eda. Otra mujer que parece muy interesada en acercarse al empresario ha sido la encargada de sorprenderle. Y él ha caído en la trampa. Serkan no ha dudado en invitarla a cenar con él en el próximo capítulo de 'Love is in the air'. ¿Qué pasará si Eda se entera de esta cita improvisada? ¿Qué intenciones tiene esta invitada?

La despedida de Selin

Y mientras otra mujer se acerca peligrosamente a Serkan, Selin ha decidido poner tierra de por medio. En el último capítulo de 'Love is in the air', la ex del empresario se ha presentado en la fiesta de Aydan para despedirse y poner rumbo a Dinamarca para hacer realidad un viejo sueño e iniciar una nueva vida. Y aunque ha deseado lo mejor a Eda y Serkan, ¡la despedida no ha podido ser más tensa!

La pedida de mano de Pırıl

Y mientras Eda y Serkan siguen intentando solucionar sus diferencias, Engin y Pırıl han dado un paso más en su relación y se comprometen. ¡Menudo número ha montado el amigo del empresario!

Se va Selin pero llega Balca. Parece que Eda y Serkan están destinados a tener cerca a alguien que quiere boicotear su relación. ¿Qué pasará tras la llegada de la nueva directora de Relaciones Públicas?

