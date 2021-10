¡Eda y Serkan ya se han casado!

Ya puedes disfrutar de los mejores momentos de la boda más esperada

Cada tarde a las 18:30 horas, los nuevos capítulos de 'Love is in the air'

¡Y por fin se han dado el 'sí quiero'! Después de años esperando este momento, Eda y Serkan han contraído matrimonio en una preciosa ceremonia en la que han estado acompañados por todos sus familiares. Los protagonistas de 'Love is in the air' ya son marido y mujer y comienzan una nueva vida juntos al lado de la pequeña Kiraz. "Ahora ya somos una familia de verdad", le ha dicho el empresario a su ya mujer, a la que en el próximo capítulo de 'Love is in the air' le ha hecho una importante promesa. "A ti Eda Yildiz, te prometo que te querré toda la vida y te prometo que siempre te haré feliz. Quizá pueda destruir tus sueños y tú los míos pero esta es nuestra realidad. Vivámosla juntos. Tú, yo y nuestra hija."

Pero este discurso de Serkan ha comenzado dejando a Eda en una posición un poco complicada. "Resulta que el día que Eda y yo nos conocimos, Fifi grabó lo que Eda pensaba de mí", ha comentado el empresario mientras ponía el vídeo en el que su mujer despotricaba contra él por cancelar su beca. "Si lo pensamos bien, no te equivocabas. Para desgracia tuya entró tu vida un robot obsesivo y maniático de la salud y el trabajo como yo lleno de muros reglas y límites y tú", ha recordado el empresario justo antes de dedicarle unas preciosas palabras. "Con tu hermoso corazón, tu impulsividad, tu terquedad y tu amor, derribaste los muros, los límites e incluso mis principios. Tú destruiste lo que era pero, me alegro. Como todo el mundo yo también había pensado eso de qué era eso del amor y el día que nos conocimos obtuve una respuesta. Eras tú, Eda. La definición del amor".

El acercamiento de Serkan y su padre

Y la boda ha propiciado un importante acercamiento entre Serkan y su padre. "Gracias por incluirme en este plan y en esta boda. Hay mucho que no sabemos el uno del otro. Me gustaría conocerte mejor", le dice el señor Kemal, que comprobará cómo su hijo parece dispuesto a darle una oportunidad. "No todos los hombres pueden ser padres, ya veremos si usted es mi segunda oportunidad o no". ¿Aceptará finalmente Serkan a su padre?

No faltes a tu cita con Eda y Serkan

Ya son pareja pero todavía queda mucho por ver en la historia de amor de Eda y Serkan. ¿Cómo será su vida a partir de ahora? ¿Cambiará algo ahora que son marido y mujer?

