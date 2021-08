Era una actriz muy popular en Turquía pero su participación en 'Love is in the air' la ha convertido en una estrella internacional. Bige Önal era la terrible Selin en la primera temporada de 'Love is in the air', un personaje complicado y odiado por el público pero clave en el desarrollo de la historia de los protagonistas. Selin era la mujer fría y calculadora que fue capaz de todo por separar a la pareja. Y estuvo a punto de conseguirlo "No quiero que sea feliz. Si no está conmigo no quiero que esté con Eda", llegó a decir. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en balde. El amor de Eda y Serkan era demasiado grande como para dejarse vencer.