Ámsterdam ha sido el destino elegido por la protagonista de 'Love is in the air' y su novio para empezar esta nueva etapa. Aunque ninguno de los dos ha querido confirmar la noticia lo cierto es que desde hace algunos días ambos están compartiendo en sus redes sociales imágenes, por separado, de este idílico viaje en el que están conociendo algunos de los rincones más bonitos de la ciudad y museos, entre ellos el museo Rijksmuseum, donde la actriz se quedó prendada del cuadro 'Los síndicos de los pañeros' de Rembrandt.

Aunque cuenta a sus espaldas con una dilatada carrera en televisión, lo cierto es que buena parte de su fama se la debe a su participación en 'Love is in the air', uno de los grandes fenómenos turcos del último año. Su papel de Selin le ha valido convertirse en una estrella y una actriz muy querida dentro y fuera de su país pero también en uno de los personajes más odiados por los fans de la serie. Ser la villana en una historia de amor como la de Eda y Serkan no es fácil.