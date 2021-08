La prensa turca da por hecho que la pareja ya hace vidas separadas, aunque ninguno ha querido hacer declaraciones

La actriz Bige Önal o como la conocemos en España, Selin, la villana por excelencia de la primera temporada de ‘Love is in the air’, no está pasando por su mejor momento personal. Al repentino fallecimiento de su padre Erhan Önal, hay que sumar otra mala noticia: su ruptura con Aras Bulut Iynemli, protagonista de Içerde, después de más de seis años de relación.

La pareja de artistas siempre se ha caracterizado por llevar su relación de la forma más discreta y privada posible, aunque era frecuente verlos juntos de vacaciones y respondiendo amablemente a la prensa: "Aras trabaja muy duro, así que no podemos vernos. Pero nuestra relación va bien", respondía Bige en una de sus últimas declaraciones. Sin embargo, hace unas semanas saltaba la noticia de la ruptura en la prensa turca. Ninguno de los dos ha salido a confirmarlo, pero los fans ya se temen el peor de los finales para una de las parejas más queridas del panorama audiovisual turco.

La razón de la ruptura, ¿Una tercera persona?

Después de unas cortas vacaciones junto a Bige a principios de verano, Aras Bulut se desplazó hasta la zona costera de Çesme para pasar unos días de descanso junto a Engin Özturk, de ‘Mi hogar, mi destino’ y esa fue la última vez que se le vió en público. Sin embargo, algunos medios como TRHABER, afirman que el actor podría haber pasado unos días en Izmir junto a Damla Sönmez, quien, hasta ahora, era su compañera de reparto en ‘Çukur’, una exitosa serie que se ha emitido en Turquía durante cuatro años. Además, la ruptura de esta actriz con su prometido hace algunos meses también ha avivado esta teoría.

La empresa de representantes de Aras ya ha salido ha desmentirlo con un comunicado en el que deja claro que “las acusaciones que se han vertido sobre el actor acerca de una posible infidelidad son infundadas”. La propia actriz, Damla, también ha salido a desmentirlo a la prensa: “Son noticias falsas, se lo están inventando de alguna parte”, respondía al ser abordada.

Aunque la infidelidad no ha sido confirmada, lo que sí que parece seguro es que Bige Önal y Aras Bulut tomarán caminos diferentes a partir de ahora. La villana de ‘Love is in the air’ no ha querido hacer ninguna declaración y ha optado por guardar silencio al ser preguntada por los periodistas.

La muerte de su padre, un golpe muy duro

Desde que la noticia de la ruptura salió a la luz, Bige apenas ha aparecido por redes sociales. Algunas de las últimas publicaciones de Instagram han estado dirigidas al recuerdo de su padre Erhan Önal, el futbolista de clubes como el Bayern de Múnich o el Galatasaray, que falleció el 16 de marzo a causa de un derrame cerebral: "Hoy hace exactamente tres meses. Me pierdo tratando de entenderlo", escribía la actriz. Y es que no le debe estar resultando nada fácil superar la repentina pérdida de su progenitor y la separación con Aras.

Bige Önal era Selin, la villana de 'Love is in the air'

