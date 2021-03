Mañana a las 22:00 horas, un nuevo capítulo de estreno de 'Love is in the air' en Telecino

Días después de despedir a su padre, que falleció de forma repentina a causa de una hemorragia cerebral, Bige Önal, la actriz que da vida a Selin en 'Love is in the air', se ha confesado con la prensa. En un momento muy duro para ella y los suyos, la actriz ha revelado detalles desconocidos sobre su familia.

Conmocionada todavía por la pérdida, Bige Önal ha abierto su corazón y ha explicado los motivos por los que mantiene una relación distante con su hermano Patrick, que no acudió al funeral. "No tenemos una relación cercana con Patrick porque le conocí cuando tenía 21 años. Desafortunadamente, después de esa edad no eres como un hermano o hermana. No crecimos juntos, vive en Alemania y por eso no podíamos ser como hermanos", la señalado la actriz, que ha asegurado que pese a todo, la relación con su hermano mayor es cordial. "No hay hostilidad entre nosotros".

Por su parte, la revista Snob también ha hablado con Patrick Mölzl, que ha asegurado que le fue imposible acudir al funeral por la pandemia. "Lamento mucho la pérdida de mi padre. Después de recibir la noticia de su muerte, quería ir a Turquía, pero el resultado de la prueba Covid tardó 24 horas. Esto significó que me perdí el funeral", dijo con tristeza.

Hande Erçel, el gran apoyo de Bige Önal tras la muerte de su padre

El difícil momento que atraviesa Bigel Önal ha puesto de manifiesto la buena relación que existe entre la actriz y la protagonista de 'Love is in the air', que no dudó en trasladarse a Esmirna inmediatamente cuando se enteró de que su compañera había sufrido un desmayo tras el funeral.

Según publicaron varios medios turcos, Hande Erçel quiso acompañar a su amiga en este difícil momento y asegurarse de que estaba bien. Al verla, una emocionada Bige Önal agradeció el gesto. "Esto es lo que tú llamas amistad", le dijo a su amiga.

