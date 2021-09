Bige Önal, de 'Love is in the air', rompe de nuevo con Aras Bulut: el actor no quiere casarse

La pareja habría intentado retomar su relación pero esta segunda oportunidad habría fracasado

La pareja ha mantenido una relación durante seis años

Cada tarde a las 17:45 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Después de seis años de relación, Bige Önal y Aras Bulut ponían punto y final a su relación a principios de verano. La decisión de la pareja, que era una de las más sólidas del panorama televisivo de Turquía, pillaba por sorpresa a todos sus fans. Sin embargo, la separación, que según algunos medios se debió a una infidelidad del actor, fue breve. Hace apenas unas semanas, la pareja se daba una nueva oportunidad y retomaban su historia de amor.

Coincidiendo con el cumpleaños del protagonista de 'Içerde', la pareja dejaba atrás su crisis y se reunía de nuevo para celebrar por todo lo alto un día tan especial. Según publicaron varios medios turcos, los actores cenaron en un restaurante de Çanakkale y después habrían alquilado una casa de piedra cerca de Assos, donde estarían disfrutando de unos días de descanso.

Desafortunadamente, este intento por resolver sus diferencias no ha salido como ellos esperaban. Según ha publicado 'Snob Magazine', la ruptura se ha producido al encontrarse en momentos vitales diferentes en lo que cada uno busca algo diferente. "La decisión de separarse la tomó Bige Önal. La actriz quería casarse, y el rechazo del matrimonio por parte de su pareja diciendo 'es demasiado pronto' rompió los lazos entre los dos", ha escrito el periodista Arif Hür, que ha confirmado que el actor estuvo de acuerdo con la decisión de su ya expareja, la popular Selin de 'Love is in the air'.

La relación de Bige Önal y Aras Bulut

Seis años ha durado la historia de amor de Bige Önal y Aras Bulut. La pareja se había convertido en una de las parejas más populares y queridas del panorama televisivo y también en una de las más sólidas. Muy discretos con su vida privada, la pareja nunca ha querido compartir su intimidad con sus fans. Apenas hay rastro del otro en sus perfiles. Tan solo unas imágenes en las que posan (cada uno por su lado) con su perro. Sin embargo, lo que parecía una idílica relación se rompió a principios de verano cuando empezó a rumorearse que el actor habría sido infiel a su pareja con la actriz Damla Sönmez, su compañera de reparto en 'Çukur', una exitosa serie que se ha emitido en Turquía durante cuatro años.

'Love is in the air', la serie que ha dado fama mundial a Bige Önal

Aunque ya era una actriz muy popular en Turquía gracias a una dilatada carrera que inició en 2007, la actriz ha logrado la fama internacional gracias a su papel de Selin en 'Love is in the air'. Ser la malvada de esta historia de amor que ha conquistado a millones de espectadores ha sido el espaldarazo definitivo a su carrera. Con más de un millón de seguidores, la actriz está viviendo un momento muy dulce a nivel profesional y es que si su aparición, la historia de Eda y Serkan no hubiera sido la misma. Si quieres descubrir cómo acaba, no puedes faltar a tu cita con ellos. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.

Adelántate a la emisión de 'Love is in the air' en Mitele PLUS