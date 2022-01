Demet Özdemir siente celos profesionales de Hande Erçel y deja de seguirla en redes

Demet Özdemir y Hande Erçel son dos de las actrices de mayor éxito en Turquía

La protagonista de 'Mi hogar, mi destino' habría rectificado y habría vuelto a seguir a su compañera

Son dos de las actrices turcas más famosas y con más proyección internacional de su país. Demet Özdemir y Hande Erçel tienen unas exitosas carreras, han logrado numerosos premios por sus interpretaciones, comparten agencia de representación, son consideradas dos de las actrices más bellas de su país y se han convertido en dos estrellas mundiales.

Las similitudes entre ambas son muchas, sin embargo pese al éxito , tienen una carrera y son consideradas dos de las mujeres más bellas de Turquía. Sin embargo, a pesar de tener un éxito muy similar, la rivalidad entre ellas se ha hecho más que evidente por un gesto de una de ellas que no ha pasado desapercibido para la prensa Turca.

Según han publicado varios medios turcos, tras su ruptura con Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, que no está atravesando un buen momento personal, descargó su enfado con Hande Erçel y dejó de seguirla en Instagram. Supuestamente, la razón que se ocultaría detrás de este gesto fue que la protagonista de 'Love is in the air' habría recibido en los últimos tiempos más proyectos y ofertas para participar en diferentes series de televisión, incluida alguna con Disney Plus, que se abrirá al mercado turco próximamente.

Al parecer, molesta con esta situación, la protagonista de 'Erkenci Kus', 'Habitación 309' y 'Mi hogar, mi destino' dejó de seguir a su compañera en un arrebato aunque posteriormente rectificó y volvió a seguirla en Instagram.

Demet Özdemir y Hande Erçel, estrellas de Divinity

Tras triunfar en su país y convertirse en dos de las actrices más populares, la fama de Demet Özdemir y Hande Erçel se ha disparado. Ambas son dos intérpretes reconocidas fuera de Turquía y se han convertido en chicas Divinity. Demet fue la primera en aterrizar en nuestro canal. Lo hizo con un éxito inolvidable, 'Erkenci Kus: pájaro soñados', la serie que se convirtió en todo un fenómeno en 2019 y que nos robó el corazón. Sin embargo, ese no fue su único éxito en Divinity. Tras la serie que coprotagonizaba con Can Yaman llegaron a nuestras pantallas 'Habitación 309' y 'Mi hogar, mi destino'.

Aunque su fama se ha disparado gracias a 'Love is in the air', Hande Erçel aterrizó en Divinity con 'Hayat: amor sin palabras', una alocada historia de amor que coprotagonizaba junto a Burak Deniz.

Tras este éxito llego en 2021 el último gran fenómeno turco, 'Love is in the air'. La serie la encumbro en Turquía y en media Europa y ella se convirtió para siempre en la inolvidable Eda Yildiz. Su romance con Serkan Bolat enamoró a millones de personas. Imposible olvidar su historia amor.

