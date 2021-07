Eda abandona a Serkan, que sufre un importante problema de salud: "No me sigas, no me busques"

Eda, ante la noticia del embarazo de Selin, ha decidido despedirse para siempre de Serkan

Un grave problema de salud del empresario hará que sus caminos vuelvan a unirse

Además, en este capítulo se ha desvelado quién es el padre del bebé que está esperando la mala de 'Love is in the air'

Parecía que contarle a Serkan que Selin está embarazada supondría una liberación para Eda. Pero nada más lejos de la realidad. Después de que el protagonista de 'Love is in the air' fuese consciente en el último capítulo de la serie de que en unos meses podría convertirse en padre, todo ha cambiado en su relación con su amada. Eda no está dispuesta a permitir que ese bebé que está en camino no crezca con su padre a su lado. De ahí que haya decidido echarse a un lado, poner tierra de por medio y despedirse para siempre de Serkan. Lo que jamás se imaginaría es que esta marcha derivaría en un importantísimo problema de salud que hará peligrar la vida del empresario:

Después de una tierna velada en la que ambos se juraron amor eterno, el personaje al que da vida Kerem Bürsin se ha despertado sin Eda y con una nota. "Esto te sonará a despedida, pero no lo es. Te despides cuando te vas de un sitio, pero quiero que nunca me he ido de tu lado. Nunca lo haré", comienza su carta, que deja perplejo a un Serkan que no está dispuesto a volver a perder a Eda.

A pesar de que el corazón le dice que se merecen estar juntos, la joven no quiere ser un obstáculo entre un padre y un hijo. "No quiero que tu hijo me odie toda su vida por haber separado a sus padres", se ha justificado. Su única petición es que, aunque no vuelvan a verse, no se olvide de ella. "Este último año ha sido de los dos. No me sigas, no me busques. Si no estoy contigo, no existo, así que no me podrás encontrar", le ha pedido, jurándole que ha sido el amor de su vida. Pero, ¿acaso pensabas que Serkan se rendiría tan fácilmente?

Deniz, ¿el padre del bebé que espera Selin?

A la espera de saber qué sucede con la salud de Serkan, una buenísima noticia tanto para él como para Eda ha sido revelada en el último capítulo de 'Love is in the air'. Parece que, tal y como defendió Serkan por activa y por pasiva, es imposible que ese bebé sea suyo. Selin es consciente de ello, que durante el tiempo en el que perdió la memoria no tuvieron ningún encuentro íntimo que podría haber derivado en embarazo. Pero la mejor de todo no es esto. ¿Es Deniz quien realmente debería atribuirse esta paternidad? Dale al play para descubrirlo:

