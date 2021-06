El acercamiento de Eda y Serkan

Y eso que todo iba según lo previsto. Serkan no lograba recordar pero poco a poco empezaba a comprender el motivo por el que se enamoró perdidamente de la florista. Sus miradas furtivas, sus gestos y sus palabras le han empezado a delatar. "¿Me querías más a mí de lo que ahora quieres a Deniz?", le ha preguntado después de escuchar la historia de cómo su ex se prometió con su amigo de la infancia siendo apenas unos niños.

Poco a poco, Serkan ha ido tomando conciencia de la situación. La tensión y los recelos hacia Eda van desapareciendo y aunque la labor de Selin durante el tiempo que ha estado desaparecido ha creado una barrera con la florista, la conexión entre ambos no ha desaparecido. Las confesiones y los momentos íntimos entre ellos se suceden. "Me has preguntado cómo es no acordarme de los últimos meses de mi vida. Es horrible", le ha contado a Eda justo antes de que un poema muy especial para ellos, salga de la nada. Algunos vagos recuerdos empiezan a aparecer.